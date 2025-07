President-elect Simons: ‘Onze verkiezing is geen beloning, maar een zware opdracht’

NDP-voorzitter en gekozen president Jennifer Geerlings-Simons heeft zondag tijdens een

bijeenkomst in partijcentrum Ocer haar verkiezing tot president bestempeld als een opdracht, niet

als een beloning. “Het is geen beloning voor een verkiezingsoverwinning of hard werken. Het is

een taak die wij als partij en als volk op ons hebben genomen,” verklaarde ze tegenover een grote

groep partijleden.

Simons benadrukte dat het regeren van Suriname een collectieve inspanning vergt.

“Regeringswerk kan nooit door één persoon of partij worden gedaan. We moeten er allemaal

onze schouders onder zetten. Je hoeft geen minister te zijn om bij te dragen.” Ze wees erop dat

de NDP, ondanks de overwinning, slechts zes ministersposten heeft verkregen binnen de nieuwe

coalitie. “Het werk ligt dus niet alleen op de schouders van zes ministers, een president en

zeventien parlementariërs. We moeten samenwerken met alle coalitiepartners.”

Samenwerking en verantwoordelijk bestuur

De aankomend president kondigde aan dat de NDP zal opereren met een bekwaam team dat het

partijprogramma kent en bereid is om hard te werken. Daarbij benadrukte zij dat samenwerking

met de private sector en vakbeweging onmisbaar is. “We hebben afspraken gemaakt met

maatschappelijke actoren, want de regering kan het niet alleen.”

Simons schetste een somber beeld van de financiële situatie die de nieuwe regering aantreft.

“Wat we overnemen is financieel zorgwekkend. De oplossingen zullen tijd vergen en inspanning

eisen van ons allen.”

Integriteit en eerlijkheid voorop

In een krachtig statement over integriteit maakte Simons duidelijk dat er binnen de NDP geen

plaats is voor corruptie. “Het maakt niet uit wie je bent of hoeveel je hebt bijgedragen. Als je

gestolen hebt, zal ik je niet beschermen. Na pg yu o go,” zei ze, verwijzend naar het Openbaar

Ministerie. Tegelijkertijd riep ze op tot een eerlijk functionerend rechtssysteem.

Ze gaf aan dat de NDP zich niet langer stil zal houden bij onwaarheden en valse

beschuldigingen. “Wat niet klopt, zullen we voortaan ontkrachten. Niet met woede, maar met

feiten en onze eigen aanpak.”

Eerlijk communiceren met het volk

Simons erkende dat er fouten zijn gemaakt in het verleden, maar pleitte voor transparantie

richting de samenleving. “Als we fouten maken, zullen we dat eerlijk moeten zeggen en

uitleggen hoe we het gaan verbeteren.” Ze voorspelde dat de komende drie jaar zwaar zullen

zijn, en riep haar partijgenoten en coalitiepartners op tot eenheid en vastberadenheid.

“Dit is nog maar het begin,” sloot ze af. “We zijn gekomen om te werken. En dat werk moet

eerlijk, serieus en met volle inzet gebeuren.”