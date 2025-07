BRICS-landen wijzen beschuldiging van Trump af: “Samenwerking is niet anti-Amerikaans”

De ontwikkelingslanden binnen de BRICS-groep hebben maandag scherp afstand genomen van

recente uitlatingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Die stelde dat BRICS een

“anti-Amerikaans” blok zou vormen en dreigde met extra importheffingen van 10% voor landen

die deelnemen aan de samenwerking.

De dreiging komt in aanloop naar de Amerikaanse deadline van 9 juli, waarop landen zonder

handelsdeal met Washington zogeheten vergeldingstarieven riskeren. Trumps uitspraken hebben

internationale onrust veroorzaakt, vooral onder opkomende economieën die nauwe economische

banden met de VS onderhouden.

BRICS: samenwerking, geen confrontatie

China reageerde maandag via Buitenlandwoordvoerder Mao Ning met de boodschap dat BRICS

geen vijand zoekt. “Ons samenwerkingsverband is gebaseerd op gelijkwaardigheid en wederzijds

voordeel. Het is niet tegen welk land dan ook gericht,” aldus Mao tijdens een persconferentie in

Peking.

Ook Zuid-Afrika verwierp Trumps framing. “We keren ons niet tegen de Verenigde Staten,”

verklaarde Kaamil Alli van het Zuid-Afrikaanse ministerie van Handel. Het land benadrukt dat

de lopende gesprekken met de VS constructief verlopen, ondanks eerdere invoertarieven van

30% die inmiddels zijn opgeschort.

Een woordvoerder van het Kremlin onderstreepte dat de BRICS-samenwerking draait om een

“gemeenschappelijke visie op mondiale uitdagingen” en expliciet “niet bedoeld is als tegenblok

voor andere landen.”

Voorzichtige reacties en stille diplomatie

India en Brazilië onthielden zich van directe commentaren. De Braziliaanse president Luiz

Inácio Lula da Silva hield in zijn openingsspeech bij de BRICS-top in Rio de Janeiro de focus op

milieubeleid en volksgezondheid – de officiële thema’s van de top. Achter de schermen

verklaarde een Braziliaanse diplomaat dat juist de uitspraken van Trump het belang van BRICS

onderstrepen als alternatief forum voor eerlijke wereldwijde afspraken.

Ook andere deelnemende landen, zoals Maleisië, onderstreepten hun onafhankelijke koers. “Wij

laten ons niet leiden door ideologische polarisatie,” aldus een verklaring van de Maleisische

delegatie, dat eerder ook te maken kreeg met opschorting van Amerikaanse tarieven.

BRICS als alternatief voor gepolariseerde wereldfora

In een gezamenlijke verklaring uitten BRICS-leiders zondag scherpe zorgen over de toenemende

handelsbarrières en veroordeelden zij onder meer het recente Israëlische bombardement op Iran.

De verklaring benadrukte de gevaren van unilaterale sancties en dreigementen voor de

wereldhandel.

Volgens analisten positioneert BRICS zich steeds meer als een alternatief diplomatiek platform

nu traditionele overlegstructuren zoals de G7 en G20 onder druk staan door geopolitieke

spanningen. Trumps ‘America First’-beleid en zijn onvoorspelbare handelspolitiek hebben

daarbij een katalyserende rol gespeeld.

Groeiend BRICS-blok

Sinds de oprichting in 2009 door Brazilië, Rusland, India en China (met Zuid-Afrika sinds

2010), is het BRICS-blok aanzienlijk uitgebreid. Nieuwere leden zoals Egypte, Ethiopië,

Indonesië, Iran en de Verenigde Arabische Emiraten nemen nu deel aan de top in Rio. Saudi-

Arabië heeft een uitnodiging voor volledig lidmaatschap aanvaard, maar is vooralsnog aanwezig

als partnerland.

Intussen hebben ruim 30 landen hun interesse kenbaar gemaakt in toetreding tot het blok – hetzij

als volwaardig lid, hetzij als waarnemer of partner. Ondanks de interne verschillen binnen

BRICS blijven de lidstaten benadrukken dat samenwerking, niet confrontatie, centraal staat in

hun benadering van mondiale vraagstukken.