Militair komt om bij bootongeluk op Marowijnerivier

Een militair is om het leven gekomen bij een tragisch bootongeluk op de Marowijnerivier, ter

hoogte van het dorp Bolimofu. Het incident vond plaats op zaterdag 29 juni 2025, toen de boot

waarin hij zich bevond kapseisde bij het passeren van een gevaarlijke stroomversnelling.

Volgens de bootsman raakte het vaartuig uit balans door de sterke stroming, waardoor het

omsloeg. Sinds het ongeval werd de militair als vermist opgegeven.

Enkele dagen later werd zijn levenloze lichaam aangetroffen aan de Franse zijde van de rivier, in

een vergevorderde staat van ontbinding. De Franse autoriteiten hebben het lichaam in beslag

genomen voor verdere afhandeling.

Na overleg tussen de Surinaamse en Franse autoriteiten zal het stoffelijk overschot worden

overgedragen aan de nabestaanden.