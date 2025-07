Nieuwe lichting ‘Wroko Fu Mek Moni’ gecertificeerd: 21 deelnemers zetten stap naar economische zelfstandigheid

Op donderdag 3 juli 2025 zijn in Magenta 21 deelnemers succesvol gecertificeerd binnen het

landelijke project ‘Wroko Fu Mek Moni’. De groep rondde met succes de vaktraining Textiele

Werkvormen af, verzorgd door de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO). De

uitreiking vond plaats in feestelijke sfeer en benadrukte het belang van zelfontplooiing en

vakmanschap.

Wat deze lichting bijzonder maakt, is dat de deelnemers op eigen initiatief contact opnamen met

SAO nadat zij over het project hadden gehoord via de media. Hun motivatie en actieve houding

werden nadrukkelijk geprezen door minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid

en Jeugdzaken (AW en J).

Vakvaardigheden als sleutel tot vooruitgang

Minister Mac Andrew sprak zijn waardering uit voor de inzet van de groep en benadrukte de

meerwaarde van vaktrainingen. “Deze opleidingen vergroten niet alleen de kansen op de

arbeidsmarkt, maar leveren ook praktische voordelen op – zoals het zelf maken en herstellen van

kleding,” aldus de bewindsman. Hij moedigde de geslaagden aan om als ambassadeurs van SAO

anderen te inspireren en hun vaardigheden productief in te zetten.

Van training naar zelfstandigheid

Naast het officiële certificaat ontvingen de deelnemers een naaimachine en bijbehorende

materialen, waardoor zij direct in staat zijn zelfstandig aan de slag te gaan. SAO-directeur Joyce

Lapar prees de toewijding van de groep. Ze wees erop dat sommige cursisten zelfs eigen

materiaal aanschaften om hun leerproces te ondersteunen, wat duidelijk heeft bijgedragen aan het

succes van de training.

Investeren in veerkracht en ondernemerschap

Met deze nieuwe lichting onderstreept ‘Wroko Fu Mek Moni’ opnieuw de kracht van praktische

vaktrainingen als instrument voor economische zelfstandigheid en sociale vooruitgang. Het

project stimuleert jongeren en volwassenen om hun talenten te benutten, ondernemend te zijn en

actief bij te dragen aan hun eigen toekomst.