Ewald P. Meyer Lyceum 2 lanceert anti-tabak posters in strijd voor rookvrije generatie

Op het Ewald P. Meyer Lyceum 2 vond gisteren een bijzondere ceremonie plaats: de officiële

overhandiging van anti-tabak posters, ontworpen door leerlingen van het schooljaar 2022–2023.

Deze krachtige posters zijn ontwikkeld in het kader van het SADD-programma (Students

Against Destructive Decisions) en sluiten aan bij de boodschap van Wereld Anti-Tabak Dag.

SADD is een internationaal educatie- en preventieprogramma dat jongeren stimuleert om

bewuste en gezonde keuzes te maken. Het richt zich op het voorkomen van destructief gedrag

zoals roken, alcohol- en drugsgebruik, pesten en gevaarlijk gedrag in het verkeer. Door middel

van educatie, campagnes en leiderschapstrainingen ontwikkelen jongeren vaardigheden om

positieve rolmodellen te zijn in hun gemeenschap.

De ontwikkeling en presentatie van de posters kwamen tot stand door een samenwerking tussen

het Ewald P. Meyer Lyceum 2, de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO), het

Ministerie van Volksgezondheid, en de afdeling Basic Life Skills Education van het Ministerie

van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

De posters bevatten krachtige en creatieve anti-rookboodschappen en zullen prominent zichtbaar

worden op school, als blijvende herinnering aan het belang van een gezonde, rookvrije

leefomgeving voor zowel leerlingen als medewerkers.

Wereld Anti-Tabak Dag, elk jaar gevierd op 31 mei, heeft als doel wereldwijd bewustzijn te

creëren over de gevaren van tabaksgebruik. Dankzij de inzet van studenten en de betrokken

instanties levert deze campagne een waardevolle bijdrage aan de gezondheidsbevordering onder

jongeren.

Met deze stap benadrukt het Ewald P. Meyer Lyceum 2 haar voortdurende inzet voor preventie,

bewustwording en gezondheid. De school blijft zich actief inspannen om haar leerlingen te

begeleiden naar een toekomst waarin zij verantwoorde keuzes maken – voor zichzelf én voor hun

omgeving.