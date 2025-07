Vertraging studietoelage door technische fouten en onvolledige studenteninformatie

De uitbetaling van de studietoelage aan scholieren in Suriname loopt vertraging op vanwege

zowel technische als administratieve oorzaken. Dat zegt Nasiah Hassankhan, directeur Hoger

Onderwijs bij het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC), in reactie op

maatschappelijke zorgen dat studenten sinds mei geen toelage meer hebben ontvangen.

Volgens Hassankhan is er formeel sprake van een achterstand van één maand, veroorzaakt door

trage rapportage vanuit uitvoerende instanties zoals Uni 5 Pay en de Nationale

Ontwikkelingsbank (NOB). “De benodigde rapportage is inmiddels twee weken geleden

doorgestuurd naar het ministerie van Financiën en Planning. De goedkeuring is al verleend. We

wachten nu op de overmaking vanuit de Centrale Bank van Suriname (CBvS) naar de NOB,”

aldus de directeur.

Naast de technische vertraging kampt het ministerie met structurele problemen in de registratie

van studenten. Circa 5000 jongeren komen momenteel niet in aanmerking voor de toelage, vaak

door foutieve of onvolledige gegevens. Veel studenten hebben bij registratie roepnamen ingevuld

of bankrekeningen van familieleden opgegeven in plaats van hun eigen gegevens.

“Dat is in strijd met de instructies van onder meer het kabinet van de president. Het geld mag

uitsluitend gestort worden op de persoonlijke rekening van de student zelf,” benadrukt

Hassankhan.

Bij hogescholen is registratie vaak verlopen via zelfgemaakte Google-formulieren, wat de kans

op fouten heeft vergroot. De controle van de gegevens gebeurt via het e-Gov-platform en wordt

vergeleken met informatie van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB). Hierbij komen

veel inconsistente of niet-overeenkomende namen aan het licht.De zogenoemde ‘negatieve

lijsten’ met foutieve registraties worden teruggestuurd naar de onderwijsinstellingen voor

correctie. Veel scholen reageren echter niet tijdig, wat het proces vertraagt. Daarnaast

bemoeilijken onjuiste of ontbrekende telefoonnummers het contact met studenten, waardoor de

noodzakelijke verificaties niet kunnen worden uitgevoerd.

“Dit alles heeft ons geleerd dat er met veel meer factoren rekening moet worden gehouden,”

aldus Hassankhan. “Volgens het Burgerlijk Wetboek zijn studenten vanaf 18 jaar meerderjarig en

dus zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van correcte gegevens. Maar de praktijk blijkt

weerbarstiger.”

De studietoelage maakt deel uit van het beleid rond Global Money Week en is bedoeld om

studenten niet alleen financieel te ondersteunen, maar ook bewuster te maken van financiële

verantwoordelijkheid. Het ministerie geeft aan dat er actief gewerkt wordt aan snelle correctie en

uitbetaling.

“Zodra de overmaking van de CBvS bij de NOB is binnengekomen, zullen wij direct overgaan

tot uitbetaling,” verzekert Hassankhan.