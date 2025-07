Adhin: ‘Nieuwe leiderschap Simons en Rusland markeert begin van nationale vernieuwing’

Assembleevoorzitter Ashwin Adhin beschouwt de verkiezing van Jennifer Geerlings-Simons tot

president en Gregory Rusland tot vicepresident als het begin van een nieuw hoofdstuk in de

Surinaamse geschiedenis. Volgens Adhin is het niet slechts een machtswisseling, maar een

unieke kans om nationale eenheid en herstel te bevorderen. Tijdens een toespraak zondag in

partijcentrum Ocer onderstreepte de NDP-ondervoorzitter dat het feestelijke moment snel moet

plaatsmaken voor realiteitszin.

“We zullen moeten aanpakken, afrekenen met slecht bestuur en vooral met corruptie,” aldus

Adhin. “President Simons zal daarbij alle expertise nodig hebben, zeker ook op juridisch

gebied.”

Brede samenwerking als fundament

Adhin deed een oproep tot nationale samenwerking en benadrukte dat het parlement zijn rol op

een stabiele en luisterende manier zal invullen – anders dan in de voorbije regeerperiode. Tijdens

zijn toespraak in De Nationale Assemblee verzekerde hij dat het parlement Simons en Rusland

zal bijstaan door middel van wetgeving en kritisch toezicht.

Doorlichtingen van staatsbedrijven, instituten en ministeries zullen wettelijk worden

ondersteund, zodat het nieuwe leiderschap daadkrachtig kan optreden. Adhin gaf aan persoonlijk

toe te zullen zien op de serieuze invulling van deze parlementaire verantwoordelijkheid.

Trots voor NDP en historische samenwerking

De verkiezing van Simons noemde hij niet alleen een mijlpaal voor Suriname, maar ook een bron

van trots voor de Nationale Democratische Partij (NDP). Zij is namelijk zowel de eerste

vrouwelijke president van het land als de eerste vrouw aan het hoofd van de partij.

Ten aanzien van Gregory Rusland sprak Adhin zijn waardering uit voor diens leiderschap en

benadrukte hij de historische waarde van de samenwerking tussen NDP en NPS. De brede

coalitie van zes partijen – NDP, NPS, ABOP, PL, BEP en A20 – vormt volgens hem een solide

fundament voor het nieuwe bestuur.

Hoopvol richting de toekomst

“De verwachtingen van het volk zijn hooggespannen,” stelde Adhin. “Maar de boodschap van

good governance, transparantie en de strijd tegen corruptie biedt hoop en perspectief.”

Met het oog op het vijftigjarig bestaan van de onafhankelijkheid van Suriname benadrukte Adhin

dat dit nieuwe leiderschap de kans heeft om de weg te wijzen naar duurzame ontwikkeling,

nationale eenheid en versterking van de soevereiniteit.

Tot slot wenste hij Simons en Rusland wijsheid, moed en toewijding toe in hun nieuwe functies.

Hun verkiezing zal officieel worden vastgelegd in het Staatsblad en Advertentieblad van de

Republiek Suriname. De inauguratie is gepland voor woensdag 16 juli in de Anthony Nesty

Sporthal.