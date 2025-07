Militair voor Krijgsraad wegens drugsverdenking via postpakket

De militair T.G. staat terecht voor de Krijgsraad op verdenking van overtreding van de Wet Verdovende Middelen. Justitie verdenkt hem ervan een postpakket met verdovende middelen te hebben aangeboden bij het postbedrijf Pico.

Tijdens de zitting op donderdag ontkende de verdachte betrokkenheid bij het pakket. Hij verklaarde dat hij zijn identiteitskaart maanden geleden is verloren, en dat iemand anders mogelijk van zijn ID gebruik heeft gemaakt.

Auditeur-militair Romeo Rampersad betwijfelt echter de verklaring van de verdachte. Volgens hem is er geen aangifte gedaan van het vermeende verlies, noch is er een aanvraag gedaan voor een nieuw identiteitsbewijs. Dit roept volgens Rampersad ernstige vragen op over de geloofwaardigheid van de verdediging en versterkt het vermoeden dat T.G. zelf het pakket heeft gepost.

De verdediging, gevoerd door raadsman Arjan Ramlakhan, pleitte voor vrijspraak, stellend dat er onvoldoende bewijs is voor directe betrokkenheid. Desondanks handhaafde de auditeur-militair zijn eis tot veroordeling.

De behandeling van de zaak wordt op 15 augustus voortgezet. Dan krijgt de raadsman opnieuw de gelegenheid het woord te voeren.