Skelet aangetroffen bij goudkamp in Brokopondo: Vermiste wachter vermoedelijk overleden

In een goudwinningsgebied nabij Kriki Negi, district Brokopondo, is gistermiddag een skelet aangetroffen dat vermoedelijk toebehoort aan de wachter van de nederzetting. De ontdekking werd gedaan door enkele Chinese werknemers die polshoogte kwamen nemen nadat ze sinds 18 juni geen contact meer konden krijgen met de man.

De wachter beschikte niet over een mobiele telefoon, wat het contact aanzienlijk bemoeilijkte. De Chinese arbeiders gingen op onderzoek uit toen ze met werkzaamheden wilden starten en de man nergens aantroffen. In plaats daarvan vonden zij menselijke resten in de directe omgeving van het kamp.

De politie werd direct gealarmeerd en stelde ter plaatse een onderzoek in. De aangetroffen resten verkeren in een vergevorderde staat van ontbinding, waardoor directe identificatie niet mogelijk was. Wel werd kleding gevonden die overeenkomt met wat de vermiste wachter doorgaans droeg.

Het stoffelijk overschot is inmiddels overgebracht naar het mortuarium in Paramaribo. Familieleden van de vermiste man zullen vandaag proberen te achterhalen of het inderdaad om hun dierbare gaat, onder meer op basis van de kleding en andere persoonlijke kenmerken. De politie onderzoekt de zaak. Over de doodsoorzaak is vooralsnog niets bekend. Meer informatie wordt verwacht zodra het forensisch onderzoek is afgerond.