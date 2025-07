Vrouw overvallen in woning aan Bangaloreweg – twee kluizen buitgemaakt

Een vrouw is gisterochtend in haar woning aan de Bangaloreweg slachtoffer geworden van een gewelddadige woningoverval. Twee gemaskerde mannen drongen haar huis binnen en gingen ervandoor met twee brandkasten. De exacte inhoud van de kluizen is nog niet bekend, maar vermoedelijk betreft het een geldbedrag.

Hoewel de daders niet gewapend waren, slaagden zij erin de bewoonster te overmeesteren. Ze werd vastgebonden en hulpeloos achtergelaten in haar woning.

Hoe de overvallers het pand zijn binnengekomen en hoe zij de vlucht hebben ingezet, is vooralsnog onduidelijk. De politie is bezig met een uitgebreid onderzoek. Tot nu toe zijn er nog geen verdachten aangehouden.

Getuigen of personen met informatie worden opgeroepen zich te melden bij de politie.