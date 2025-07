TotalEnergies integreert Baja-ontdekking in strategisch GranMorgu-project

TotalEnergies heeft aangekondigd dat de recente Baja-ontdekking in Blok 53 zal worden

geïntegreerd in het bestaande GranMorgu-project in het aangrenzende Blok 58. Daarmee

versterkt het Franse energiebedrijf zijn positie binnen de offshore olieproductie van Suriname.

De aankondiging volgt op de overname van een belang van 25% in Blok 53 van de Spaanse

oliemaatschappij CEPSA. TotalEnergies voegt zich hiermee bij APA Corporation, dat 45% bezit

en als operator optreedt, en Petronas met 30%.

De Baja-1 put werd geboord tot een diepte van 5.290 meter en trof een oliereservoir van 34

meter netto in een Campanien-afzetting. Voorlopige analyse wijst op de aanwezigheid van lichte

olie met een gas-olieverhouding tussen 1.600 en 2.200 standaard kubieke voet per vat. Baja ligt

op slechts 11,5 kilometer van Krabdagu in Blok 58 en maakt deel uit van hetzelfde geologische

systeem.

Volgens Javier Rielo, Senior Vice President Americas (Exploration & Production) bij

TotalEnergies, sluit de vondst perfect aan op de strategie van het bedrijf: “Met deze acquisitie

voegen we waardevolle reserves toe aan het GranMorgu-project, dat gericht is op productie tegen

lage kosten en met lage emissies. Bovendien benutten we bestaande infrastructuur om nieuwe

vondsten efficiënt te ontwikkelen en de levensduur van het project te verlengen.”

Tijdens de recente Suriname Energy Oil & Gas Summit (SEOGS) benadrukte Rielo dat er al

extra boorlocaties zijn geïdentificeerd. “Met deze nieuwe locaties kunnen we het

productieplateau van GranMorgu meer dan tien jaar handhaven,” aldus de vicepresident.

Het GranMorgu-project bereikte in oktober 2024 de Final Investment Decision (FID) en zit

inmiddels op 20% voltooiing. De bouw van het drijvende productie-, opslag- en

overslagplatform (FPSO) is voor 40% afgerond. De MPF C-hull, geleverd in februari 2025 door

China Merchants Heavy Industry, vormt het fundament van dit FPSO-systeem.

Met de integratie van de Baja-ontdekking en de voortgang in de bouw van GranMorgu,

positioneert TotalEnergies zich als een sleutelspeler in de duurzame ontwikkeling van de

Surinaamse offshore olie-industrie.