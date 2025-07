Brunswijk roept partijtop bijeen na overleg met NPS en NDP

ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk en NPS-leider Gregory Rusland hebben maandagavond een

verhelderend gesprek gevoerd waarin bestaande meningsverschillen tussen beide partijleiders

zijn besproken en gladgestreken. NDP-voorzitter Jennifer Simons was telefonisch bij het overleg

betrokken, omdat zij zich op dat moment in het district Nickerie bevond.

Als vervolg op deze gesprekken heeft Brunswijk de partijstructuren van de ABOP opgeroepen

voor een spoedvergadering die dinsdagmiddag plaatsvindt in Ballroom Prince.

Vertegenwoordigers uit alle districten zijn uitgenodigd, met het verzoek op eigen gelegenheid de

bijeenkomst bij te wonen.

Tijdens deze bijeenkomst worden de partijleden geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen

binnen het presidentieel verkiezingstraject. De deadline voor het indienen van de kandidaten

voor het presidentschap en het vicepresidentschap is vastgesteld op donderdag om 12.00 uur.

Daarnaast wordt er een update gegeven over de samenwerking met de nieuw gevormde coalitie

onder leiding van de NDP.

Hoewel het erop lijkt dat de verhoudingen tussen de coalitiepartners zijn genormaliseerd, blijft

de vraag hoe de samenwerking zich in de praktijk zal ontwikkelen. Aanstaande zondag vindt

immers de stemming plaats over de nieuwe president en vicepresident. Afgelopen weekend

stemden de leden van de coalitie unaniem op Ashwin Adhin als voorzitter van De Nationale

Assemblee, wat duidt op een zekere mate van eenheid.

Onduidelijk blijft echter of de ABOP aanvullende posities binnen de nieuwe machtsverdeling

heeft weten te bemachtigen. Brunswijk uitte eerder onvrede over de verdeling van posten binnen

de coalitie, wat mogelijk nog tot spanningen kan leiden in aanloop naar de presidentsverkiezing.