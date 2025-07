Rechter beschermt klokkenluider: verzoek tot ontslag bij Hakrinbank afgewezen

De kantonrechter heeft het verzoek van Hakrinbank N.V. om de arbeidsovereenkomst met een

van haar medewerksters te ontbinden, afgewezen. Volgens de rechter heeft de vrouw terecht

melding gedaan als klokkenluider van vermeende seksuele intimidatie, en is zij daarna

onvoldoende beschermd door haar werkgever.

Melding tegen topman leidt tot confrontatie

De medewerkster deed in mei 2021 via het interne klokkenluidersplatform melding van seksuele

intimidatie door de algemeen directeur van de bank. Volgens haar hadden vier vrouwelijke

collega’s vergelijkbare ervaringen gedeeld. Kort na de melding werd zij volgens haar verklaring

door de algemeen directeur zelf geconfronteerd, beschuldigd van het schenden van

vertrouwelijkheid, en ontving zij onder druk een schriftelijke waarschuwing. De vrouw meldde

zich daarna langdurig ziek.

Bank beschuldigt medewerkster van pesten

In de gerechtelijke procedure stelde de bank dat de medewerkster zich niet integer zou hebben

gedragen, onder meer door collega’s te pesten. Op basis daarvan verzocht de bank om ontbinding

van de arbeidsovereenkomst.

Rechter: bescherming klokkenluider ernstig tekortgeschoten

Kantonrechter Clayton Wallerlei wees het verzoek af en oordeelde dat de bank is gefaald in het

waarborgen van vertrouwelijkheid en veiligheid voor de klokkenluider. Dat de melding direct

werd besproken met de algemeen directeur – de persoon tegen wie de klacht gericht was – werd

als zeer kwalijk beoordeeld.

“Deze werkwijze maakt de bescherming voor klokkenluiders illusoir,” aldus de rechter. “De

gehanteerde methode is intimiderend en heeft aannemelijk bijgedragen aan het ziekteverzuim.”

De rechter stelde vast dat de klachtenprocedure van de bank tekortschiet en besloot daarom dat

de arbeidsovereenkomst in stand blijft. De vrouw blijft dus in dienst van de Hakrinbank.

Advocaat spreekt van baanbrekend vonnis

De advocaat van de medewerkster, Audrey Tjong A Sie, noemt de uitspraak historisch

belangrijk. Voor zover zij weet is dit de eerste keer in Suriname dat een arbeidsrechter de rechten

van een klokkenluider op deze manier beschermt.

“Het vonnis onderstreept het belang van goed werkgeverschap en van het serieus nemen van

meldingen van misstanden,” zegt Tjong A Sie. “De klokkenluider moet erop kunnen vertrouwen

dat de informatie vertrouwelijk wordt behandeld. In dit geval is dat duidelijk niet gebeurd.”

Volgens haar blijkt uit de zaak dat rechters hechten aan de moed van werknemers om misstanden

aan te kaarten – en dat die bescherming verdienen, ook als het gaat om klachten tegen de top van

een organisatie.