China vult het machtsvacuüm: Cuba zoekt hulp bij nieuwe bondgenoot terwijl Russische beloften verdampen

Nu Rusland zijn economische betrokkenheid bij Cuba terugschroeft, neemt China steeds

nadrukkelijker het voortouw. In het oostelijke stadje Jatibonico, waar stroomuitval en paard-en-

wagen nog dagelijks beeld bepalen, symboliseert een stilgevallen suikermolen de economische

stilstand van het eiland. De beloofde wederopbouw door het Russische Progress Agro bleef uit,

maar aan de rand van de stad verrijst nu een Chinees gefinancierd zonnepark – een zichtbare

belofte van een nieuw partnerschap.

Zonne-energie als levenslijn

Het zonnepark in Jatibonico maakt deel uit van een breder Chinees investeringsplan: 55 zonne-

energieprojecten verspreid over Cuba. Eén daarvan werd in februari feestelijk geopend nabij

Havana, in aanwezigheid van president Miguel Díaz-Canel en de Chinese ambassadeur Hua Xin.

Sindsdien zijn acht parken operationeel geworden, goed voor 400 megawatt – een derde van het

huidige dagelijkse stroomtekort. Tegen eind 2025 moet dit oplopen tot 1.100 MW, en tegen 2028

zelfs tot 2.000 MW, wat neerkomt op bijna tweederde van Cuba’s huidige stroombehoefte.

China’s steun beperkt zich niet tot energie alleen. Vanuit havens zoals Shanghai en Tianjin

worden zonnepanelen, staal en bouwmateriaal geleverd. Opvallend zijn de vrachtwagens met

Chinese opschriften die, onder streng toezicht van Chinese technici, materiaal vervoeren naar

afgelegen gebieden. “Ze houden alles in de gaten, van brandstofverbruik tot routes,” zegt

vrachtwagenchauffeur Noel González. “Maar ze doen wat ze beloven.”

Rusland: veel woorden, weinig daden

In contrast met China’s tastbare aanwezigheid, vallen de Russische inspanningen tegen. Hoewel

Moskou in 2023 onder leiding van vicepremier Dmitri Tsjernysjenko een staalfabriek heropende

met een lening van $100 miljoen, kwam de productie amper op gang: slechts 4.200 ton ten

opzichte van de geplande 62.000. De fabriek ligt nu stil. “We horen niets meer. Dan weten we dat

er niets gebeurt,” aldus bakker Esperanza Pérez uit Jatibonico.

Ook andere Russische projecten, zoals een geplande ‘Rusmarket’ in Havana, restauraties van

koloniale gebouwen en de herontwikkeling van het ooit populaire Tarará-strandresort, blijven

steken in de planfase. In Tarará zijn de meeste huizen vervallen, en de beloofde Russische winkel

is inmiddels al twee jaar vertraagd.

Diplomatie in beweging

Desondanks blijft Rusland zich opwerpen als partner. In mei 2025 kondigde Tsjernysjenko aan

dat er $1 miljard beschikbaar komt voor Russische bedrijven die in Cuba willen investeren. Hij

noemde Cuba een “betrouwbare partner”, maar temperde verwachtingen: “Niets gebeurt in één

klap. We nemen kleine stappen.”

Analisten zijn kritisch. William LeoGrande, hoogleraar aan American University, stelt: “De

Russische beloften zijn vaak groter dan de uitvoering.” Daartegenover staat China, dat volgens

hem Cuba daadwerkelijk een l