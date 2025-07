SEOB waarschuwt: Economische stabilisatie Suriname kwetsbaar zonder hervormingen

De Surinaamse economie vertoont tekenen van stabilisatie, maar blijft kampen met hardnekkige

structurele zwaktes. In het 22e bulletin van de Suriname Economic Oversight Board (SEOB)

wordt gewaarschuwd voor de aanhoudende verzwakking van de SRD, buitensporige

overheidsuitgaven en een fors begrotingstekort. Hoewel de inflatie is afgenomen en de

bankensector versterkt is, blijft duurzaam herstel onzeker zonder strakker beleid en diepgaande

hervormingen.

Wisselkoers onder druk door geldcreatie en politiek wantrouwen

In de eerste helft van 2025 is de Surinaamse dollar (SRD) verder in waarde gedaald. Deze

ontwikkeling wordt grotendeels toegeschreven aan een toename van de geldhoeveelheid in SRD,

veroorzaakt door hoge overheidsuitgaven en het omzetten van buitenlandse leningen naar lokale

valuta. Tegelijkertijd blijft het vertrouwen van burgers en bedrijven in het economisch beleid

laag, mede door de politieke onzekerheid in aanloop naar de verkiezingen.

Inflatie daalt, koopkracht onder druk

Ondanks de verzwakte SRD is de inflatie gedaald naar 6,0% in mei 2025 – het laagste niveau in

jaren. Deze daling biedt enige verlichting voor huishoudens, maar stijgende importprijzen voor

essentiële goederen zoals voedsel, brandstof en medicijnen blijven de koopkracht aantasten.

Matige groei zonder brede impact

De economische groei blijft beperkt. In 2024 steeg het bruto binnenlands product (BBP) met

slechts 0,5% ten opzichte van het voorgaande jaar. De groei concentreert zich voornamelijk in de

transport- en handelssector, terwijl andere sectoren achterblijven. Hierdoor ontstaan nauwelijks

nieuwe banen en blijft inkomensverbetering uit. SEOB spreekt van een kwetsbaar herstel dat

snel kan omslaan bij interne of externe schokken.

Begrotingstekort blijft onhoudbaar

De overheidsfinanciën zijn ernstig uit balans. In januari 2025 bedroegen de uitgaven SRD 14,4

miljard tegenover slechts SRD 3,6 miljard aan inkomsten. Het grootste deel – SRD 9,4 miljard –

werd besteed aan een kapitaalinjectie in de Centrale Bank van Suriname. Dit leidde tot een

uitzonderlijk maandtekort van SRD 10,8 miljard, met soortgelijke tekorten in de daaropvolgende

maanden. De totale staatsschuld is gestegen tot 108,6% van het BBP, mede als gevolg van de

verzwakkende wisselkoers.

Monetaire druk en overliquiditeit

De basisgeldhoeveelheid (M0) in SRD is sterk toegenomen, voornamelijk door

overheidstransacties. Hierdoor ontstaat overliquiditeit, wat de druk op de SRD verder vergroot.

De Centrale Bank voert weliswaar valuta- en openmarktoperaties uit om het geldvolume te

beperken, maar deze maatregelen zijn ontoereikend zolang het begrotingstekort aanhoudt.

Internationale reserves bedroegen in mei nog USD 1,6 miljard, wat goed is voor een

importdekking van 7,6 maanden. Deze buffer is stabiel, maar kan snel slinken bij een

aanhoudende kapitaalvlucht of terugval in deviezeninkomsten.

Bankensector herstelt, maar rentes blijven hoog

De Surinaamse bankensector toont tekenen van versterking. Het percentage niet-renderende

leningen daalde tot 4,1% in mei 2025, terwijl de gemiddelde solvabiliteitsratio boven de 20% ligt

– een teken van robuuste buffers. Toch blijft de gemiddelde rente op leningen met 14,6%

relatief hoog, wat kredietverlening en economische bedrijvigheid beperkt.

SEOB doet dringende aanbevelingen

Om te voorkomen dat de stabilisatie verloren gaat, pleit de SEOB voor een reeks structurele

hervormingen:

 Begrotingsdiscipline: Terugbrengen van het begrotingstekort via besparingen en betere

belastinginning.

 Modernisering belastingdienst: Verzelfstandiging, digitalisering en verbreding van de

belastinggrondslag.

 Aanbestedingswet: Snelle implementatie om transparantie en efficiëntie in

overheidsuitgaven te verhogen.

 Beleidssamenhang: Betere coördinatie tussen monetair en begrotingsbeleid om

wisselkoersdruk en inflatie te beperken.

 Kredietstimulering: Gerichte leningen aan productieve sectoren die werkgelegenheid en

deviezenopbrengsten genereren.

 Exportgroei en diversificatie: Ontwikkeling van nieuwe sectoren, zoals toerisme en

zakelijke dienstverlening.

 IMF-programma hervatten: Herstart van samenwerking om hervormingen te borgen en

internationale steun te behouden.

structureel beleid essentieel voor herstel

De SEOB waarschuwt dat de recente stabilisatie van korte duur zal zijn zonder geloofwaardig en

consistent beleid. Alleen door financiële discipline, institutionele hervormingen en

beleidscontinuïteit kan Suriname werken aan een duurzaam economisch herstel.