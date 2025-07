Michel Amafo: “Maritieme sector biedt duizenden kansen voor jongeren”

De maritieme sector in Suriname biedt volop carrièremogelijkheden, en die kansen moeten beter

onder de aandacht van jongeren en hun ouders worden gebracht. Volgens Michel Amafo,

directeur van de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS), is er voldoende belangstelling om de

maritieme school niet alleen voort te zetten, maar ook verder uit te breiden.

Amafo benadrukt dat de technische sector, in het bijzonder de maritieme industrie, een cruciale

rol speelt in de toekomst van Suriname. “De samenleving moet zich bewuster worden van de

waarde van technische beroepen,” aldus de MAS-directeur. “Ouders moeten hun kinderen actief

aanmoedigen om deze richting op te gaan.”

Maritieme campus als springplank naar de olie- en gassector

De campus van de Caribbean Maritime University (CMU) moet volgens Amafo uitgroeien tot

een bekende opleidingslocatie voor jongeren die een loopbaan ambiëren in de opkomende olie-

en gasindustrie. Tijdens de eerste open dag bleek al een aanzienlijke interesse onder jongeren.

Een tweede open dag staat later dit jaar gepland om nog meer scholieren en studenten te

bereiken.

Banen in opkomst

Amafo wijst op de groeipotentie van de sector. Zo heeft TotalEnergies aangegeven dat er in de

toekomst meer dan 6000 banen zullen ontstaan binnen de offshore-industrie. Ook de MAS zelf is

continu op zoek naar gemotiveerde mensen die op boten willen werken.

“Het is geen standaardbaan van zeven tot drie, maar het wordt wél goed betaald,” benadrukt

Amafo. “De kansen liggen voor het oprapen. Laten we ze nu grijpen en niet achteraf klagen over

werkloosheid.”

Erkenning en motivatie

Om jongeren verder te stimuleren, organiseren TotalEnergies, Baitali Group en de MAS jaarlijks

de Maritime Excellence Award. Met deze prijs worden jongeren uit diverse districten in het

zonnetje gezet voor hun inzet en potentieel. Tegelijkertijd worden gemeenschappen geïnformeerd

over ontwikkelingen binnen de olie- en gassector, en krijgen jongeren toegang tot vakantiewerk.

Oproep tot actie

Amafo doet een oproep aan de samenleving om samen te werken aan de verdere ontwikkeling

van de maritieme sector. “Sluit je aan bij de MAS en draag actief bij aan de groei van deze vitale

industrie,” zegt hij. “De toekomst van Suriname ligt ook op zee.”