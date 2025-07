Minister Mac Andrew zet koers naar modernisering arbeidsbemiddeling

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW en J) heeft op

maandag 30 juni 2025 overleg gevoerd met ILO-consultant Francisco Caparros over de

uitvoering van de nationale routekaart voor de hervorming van de openbare arbeidsvoorziening

in Suriname (PES 2025-2028).

Het gesprek vond plaats in het kader van de modernisering van de afdeling Directe Bemiddeling,

die een centrale rol speelt in het koppelen van werkzoekenden aan werkgevers, met name in de

particuliere sector. Caparros deelde inzichten en concrete aanbevelingen op basis van eerdere

consultaties met stakeholders uit de arbeidssector.

Toekomstbestendige arbeidsvoorziening

Minister Mac Andrew benadrukte dat de modernisering van de openbare arbeidsbemiddeling

essentieel is voor het realiseren van ‘Decent Work’ in Suriname. Volgens hem is het noodzakelijk

dat het aanbod van arbeidskrachten beter aansluit op de behoeften van werkgevers. In dat kader

werkt het ministerie aan de uitbreiding van gerichte beroepsopleidingen via haar

trainingsinstituten.

“De afdeling Directe Bemiddeling is van strategisch belang. We moeten werkzoekenden beter

voorbereiden en begeleiden richting duurzame banen,” aldus Mac Andrew.

Versterking communicatie en dienstverlening

De minister sprak zijn steun uit voor het voorstel van Caparros om een interactief platform en

klankbord op te zetten, waardoor de communicatie tussen werkgevers en werkzoekenden wordt

versterkt. Ook wordt er gewerkt aan een efficiënter registratiesysteem en capaciteitsversterking

van het personeel.

Caparros onderstreepte dat een toekomstgerichte arbeidsbemiddelingsdienst vraagt om

vernieuwde programma’s, digitale systemen en goed getrainde medewerkers.

Regionale kansen en samenwerking

Tijdens het overleg werd ook gesproken over mogelijkheden voor Surinamers op de Caricom-

arbeidsmarkt. Een versterkte openbare arbeidsvoorziening moet hen helpen deze kansen effectief

te benutten.

Naomi Esajas-Friperson, onderdirecteur Arbeidsmarkt, en Bryan Creebsburg, hoofd

Arbeidsbemiddeling, onderstreepten het belang van een efficiënte en toegankelijke

dienstverlening. Beiden spraken hun vertrouwen uit in de verdere implementatie van de

routekaart, met ondersteuning van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO).

Een stap vooruit

Het ministerie ziet de samenwerking met de ILO als een belangrijke stap naar een meer

dynamische en inclusieve arbeidsmarkt. “Met deze roadmap zetten we een koers uit naar

structurele verbeteringen, zodat iedereen in Suriname betere kansen krijgt op passend werk,”

aldus minister Mac Andrew.