Controversiële Belastingwet Trump nipt goedgekeurd na politieke marathon

Na een ware marathonsessie heeft het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden met een minimale

meerderheid ingestemd met een omstreden belasting- en uitgavenwet, door president Donald

Trump triomfantelijk bestempeld als de Big Beautiful Bill. De stemming eindigde op het scherpst

van de snede: 218 stemmen vóór, 214 tegen. Opvallend was dat twee Republikeinen tegen de

partijlijn in stemden.

Ook de Senaat had eerder al zijn fiat gegeven, zij het met een 50-50 patstelling. De

doorslaggevende stem kwam van vicepresident J.D. Vance, die daarmee het pad naar het Huis

effende. Het wetsvoorstel geldt als een van de meest ingrijpende begrotingspakketten sinds

Trumps herverkiezing.

Fiscale verschuivingen met grote gevolgen

De wet voorziet in forse belastingverlagingen, met name voor de hoogste inkomens, verhoogde

defensie-uitgaven en meer middelen voor grensbewaking. Daar tegenover staan ingrijpende

bezuinigingen op publieke voorzieningen zoals gezondheidszorg, milieubeheer en sociale

programma’s. Diverse voorzieningen worden gekort of zelfs geheel afgeschaft.

Interne verdeeldheid en intensieve lobby

Binnen de Republikeinse gelederen was sprake van aanzienlijke verdeeldheid, vooral over het

voortzetten van belastingvoordelen voor de rijkste Amerikanen. Om de wet erdoor te krijgen,

zette het Witte Huis een intensief lobbytraject op, inclusief persoonlijke ontmoetingen en zelfs

golfafspraken met kritische senatoren.

Uiteindelijk bleek zelfs die lobby onvoldoende om een meerderheid in de Senaat te verzekeren.

Het kwam aan op de stem van vicepresident Vance, die als voorzitter van de Senaat de doorslag

gaf.

Verzet en maatschappelijke onrust

Het wetsvoorstel is onderwerp van felle kritiek. Uit een peiling van Fox News blijkt dat 59% van

de Amerikanen tegen is. Economen waarschuwen voor een stijging van de staatsschuld met naar

schatting $3,3 biljoen. Vooral de verminderde sociale voorzieningen roepen zorgen op over de

impact op lagere inkomensgroepen.

Democratisch leider Hakeem Jeffries voerde tijdens het debat symbolisch verzet: hij sprak bijna

negen uur onafgebroken in een poging om de wet tegen te houden. Hij betitelde het wetsvoorstel

spottend als de Big Ugly Bill, een woordspeling op Trumps bijnaam voor de wet.

Ceremoniële ondertekening op 4 juli

President Trump heeft aangekondigd het wetsvoorstel op 4 juli te ondertekenen, tijdens een

feestelijke ceremonie op het Zuidelijk Grasveld van het Witte Huis, symbolisch op

Onafhankelijkheidsdag. “Een historische overwinning voor het Amerikaanse volk,” aldus

Trump.

Critici vrezen echter dat de wet vooral een zege is voor de vermogenden, terwijl brede lagen van

de samenleving de rekening gepresenteerd krijgen.