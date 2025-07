Brandweervakbond tempert verwachtingen nieuwe regering: “Geen ruimte zonderfinanciële onderbouwing”

De voorzitter van de Bond Personeel bij Brandweer Suriname (BPBS), Joel Panka, kijkt met een

nuchtere blik naar de komst van de nieuwe regering. In gesprek met Suriname Herald geeft hij

aan weinig verwachtingen te koesteren zolang er geen duidelijkheid is over de verdere invulling

van het kabinet.

Panka stelt dat eerdere onderhandelingen met de vorige regering slechts beperkte resultaten

hebben opgeleverd. “Er zijn enkele kleine verschuivingen gerealiseerd, zoals belastingtechnische

verlichting op overwerk en eenmalige uitkeringen. Maar het structurele loonbeleid blijft

onbesproken. Dat moet opnieuw op tafel komen.”

De vakbondsleider wijst erop dat het aanstaande vertrek van de vorige ministers en het naderen

van de verkiezingen mede oorzaak waren van de vertraging in het overleg. “We wachten nu op

de benoeming van de nieuwe minister van Justitie en Politie. Pas dan kunnen we het proces

hervatten en op basis van de beschikbare begrotingsruimte onze rechtspositie versterken.”

Toch houdt Panka de verwachtingen bewust laag. “Alleen omdat er een nieuwe regering

aantreedt, betekent dat niet dat er opeens nieuwe fondsen beschikbaar zijn. We weten hoe dit

verhaal verloopt: er zullen bekende antwoorden volgen, zonder tastbare oplossingen. Dat is

inmiddels een cliché geworden.”

BPBS wil zich daarom goed voorbereiden en komt met duidelijke eisen aan tafel. “We moeten

ons huiswerk af hebben. Het is zaak om realistisch te blijven en te onderhandelen op basis van

feiten en financiële haalbaarheid,” aldus Panka.

Met een gezonde dosis scepsis sluit hij af: “Ik sta met beide benen op de grond. Verwachtingen

zonder onderbouwd budget zijn zinloos.”