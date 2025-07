Trump draait Cuba-beleid Biden terug: hardere koers en versterkt embargo

Washington D.C. – De Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft maandag een nieuw

presidentieel memorandum ondertekend waarin hij de versoepelingen van het Cuba-beleid onder

zijn voorganger Joe Biden terugdraait. Daarmee kiest Trump opnieuw voor een harde lijn

tegenover Cuba, met nadruk op het handhaven van het toerismeverbod en het versterken van het

economisch embargo.

Versterkte beperkingen op reizen en transacties

Volgens een factsheet van het Witte Huis blijft het bestaande wettelijke verbod op Amerikaans

toerisme naar Cuba van kracht. Enkel reizen voor educatieve, humanitaire of religieuze

doeleinden zijn toegestaan. De nieuwe richtlijn bepaalt dat alle reisgerelateerde transacties vijf

jaar lang moeten worden geregistreerd en onderworpen zijn aan regelmatige audits, om naleving

te garanderen.

Daarnaast wordt het verbod op directe en indirecte financiële transacties met door het Cubaanse

leger gecontroleerde entiteiten opnieuw ingesteld. Dit geldt onder andere voor Grupo de

Administración Empresarial S.A. (GAESA) en haar dochterbedrijven. Uitzonderingen worden

enkel toegestaan voor transacties die expliciet bijdragen aan Amerikaanse beleidsdoelen of het

Cubaanse volk ondersteunen.

Breuk met Biden-beleid

De stap van Trump vormt een directe breuk met het beleid van president Biden, die eerder in zijn

ambtstermijn beperkingen op transacties met Cubaanse entiteiten gedeeltelijk had opgeheven en

het land van de lijst van staten die terrorisme sponsoren had geschrapt.

Een van Trumps eerste acties na zijn herverkiezing in januari was het ongedaan maken van die

beslissing, waarbij Cuba opnieuw op de zwarte lijst werd geplaatst.

Cuba reageert fel

De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken, Bruno Rodríguez, veroordeelde het besluit in

krachtige bewoordingen op het platform X (voorheen Twitter).

“Het presidentiële memorandum tegen Cuba versterkt de economische blokkade die het hele

Cubaanse volk straft,” schreef hij. “Het is een criminele daad en een grove schending van de

mensenrechten van een hele natie. Dit beleid vormt het grootste obstakel voor onze

ontwikkeling.”

Internationale kritiek genegeerd

Het memorandum van Trump stelt zich nadrukkelijk op tegen internationale oproepen –

waaronder die van de Verenigde Naties – om het embargo tegen Cuba te beëindigen. De

Amerikaanse regering benadrukt in de verklaring dat het handhaven van sancties noodzakelijk is

om de Cubaanse regering onder druk te zetten.