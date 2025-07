Korps Politie Suriname viert 130 jaar inzet voor veiligheid en dienstbaarheid

Tijdens een plechtige kerkdienst in de Sint Petrus en Paulus Basiliek heeft het Korps Politie

Suriname (KPS) vandaag stilgestaan bij zijn 130-jarig bestaan. In zijn toespraak benadrukte

korpschef Bryan Isaacs de blijvende maatschappelijke rol van het korps en riep hij op tot meer

dienstbaar leiderschap en samenwerking in de strijd tegen moderne criminaliteit.

Waarden als fundament van het KPS

Isaacs blikte terug op de lange geschiedenis van het korps en onderstreepte dat het KPS zich al

sinds 1894 inzet voor het bevorderen van orde, rust, veiligheid en sociale cohesie in Suriname.

“De kernwaarden van normverheffing, stabiliteit en dienstbaarheid vormen het fundament

waarop het korps is gebouwd,” aldus Isaacs.

Verandering is een gezamenlijk proces

Hoewel de korpschef erkende dat hervormingen binnen het KPS niet altijd snel verlopen, stelde

hij dat structurele veranderingen enkel mogelijk zijn via gezamenlijke inspanningen. Hij

benadrukte daarbij de noodzaak van een ketenaanpak in de bestrijding van hedendaagse

criminaliteit.

“Misdaad en geweld worden internationaal steeds vaker beschouwd als een Public Health issue.

Zowel slachtoffers als daders hebben begeleiding nodig – van gedragsdeskundigen tot artsen – en

een goed resocialisatiebeleid,” zei Isaacs.

Dienstbaar leiderschap als leidraad

In zijn toespraak stond het thema dienstbaarheid centraal. Isaacs riep op tot een stijl van

leiderschap waarbij het algemeen belang boven het eigen belang wordt gesteld.

“Zoals Jezus zijn leven in dienst stelde van anderen, zo moeten wij als leiders bereid zijn te

dienen in plaats van te heersen,” stelde hij.

Dankbaarheid en reflectie

De korpschef sprak verder zijn dankbaarheid uit aan God voor de kracht, bescherming en het

voortbestaan van het korps door moeilijke tijden heen. Hij verwees hierbij naar Psalm 41:1:

“God is onze toevlucht en kracht, een hulp die nabij is in tijden van nood.”

Dubbele viering: 130 jaar KPS én Keti Koti

Tot slot feliciteerde Isaacs niet alleen het korps, maar ook de Surinaamse bevolking en de natie

als geheel, met het 130-jarig bestaan van het KPS én met Keti Koti – de herdenking en viering

van de afschaffing van de slavernij.

“Deze dag is er één van dankbaarheid, reflectie en hernieuwde toewijding aan de waarden die

ons als samenleving verbinden,” besloot hij.