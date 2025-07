NDP roept op tot politieke volwassenheid bij verkiezing president en vicepresident

In aanloop naar de verkiezing van een nieuwe president en vicepresident op 6 juli 2025, roept de

Nationale Democratische Partij (NDP) op tot een respectvolle en volwassen benadering van het

democratisch proces. Volgens partijwoordvoerder Ricardo Panka moet het belang van Suriname

vooropstaan, en geen partijpolitiek.

Respect voor het proces

Panka verwijst naar de opstelling van de NDP tijdens de verkiezingen van 2020, waarin de partij

van 26 naar 16 zetels ging. Hoewel zij toen formeel een kandidaat had kunnen voordragen, deed

zij dat bewust niet.

“We hebben destijds uit respect voor het democratisch signaal van het volk afgezien van het

voordragen van kandidaten. We willen ook nu dat het proces ordentelijk en met

verantwoordelijkheidsgevoel verloopt,” aldus Panka tegenover Suriname Herald.

Hij roept daarbij met name de VHP op om politieke volwassenheid te tonen en, gezien de

duidelijke meerderheid van 34 zetels, de benoeming van een president en vicepresident bij

acclamatie te laten plaatsvinden – in plaats van het kostbare traject van de Verenigde

Volksvergadering (VVV).

Nieuwe koers binnen de NDP

Panka benadrukt dat de NDP na de verkiezingsnederlaag van 2020 niet bij de pakken is gaan

neerzitten. De partij heeft een uitgebreide interne evaluatie uitgevoerd, de organisatie hervormd

en beschikt nu over een vernieuwd leiderschap.

“Het overlijden van onze erevoorzitter Desi Bouterse heeft ons niet verzwakt, maar juist gesterkt

in onze strijdvaardigheid. De NDP is scherper dan ooit.”

Reactie op Brunswijk en coalitievorming

Over de uitlatingen van Ronnie Brunswijk, die vindt dat het vicepresidentschap toekomt aan de

ABOP, zegt Panka dat dit deel uitmaakt van het politieke spel. Toch waarschuwt hij voor het

misbruiken van het publieke debat voor louter mediabelang:

“Het volk vraagt om rust, transparantie en eerlijkheid. Politiek moet daarin het goede voorbeeld

geven.”

Voordrachten bekend

Op maandag 30 juni is in de Nationale Assemblee besloten dat de verkiezing van president en

vicepresident zal plaatsvinden op zondag 6 juli 2025. Fracties kregen drie dagen de tijd om

kandidaten voor te dragen, waarvoor de steun van minstens zeven parlementsleden vereist is.

De gezamenlijke oppositie – bestaande uit de NDP, NPS en overige partijen – heeft inmiddels

haar kandidaten bekendgemaakt: