Extreem weer: 1 Juli 2025 breekt warmterecords in Nederland en Zuid-Europa

De eerste dag van juli is de geschiedenisboeken ingegaan als de warmste 1 juli ooit gemeten in

Nederland. In De Bilt tikte het kwik dinsdagmiddag 33,2 graden Celsius aan, waarmee het oude

record van 33,1 graden uit 2015 werd verbroken.

Op andere plekken in het land was het nog heter: in Gilze-Rijen werd een verzengende 35,7

graden gemeten. Daarmee sneuvelde ook het nationale datumrecord, dat met 35,6 graden sinds

2015 in Westdorpe stond.

Het is inmiddels het zevende datumwarmterecord dat dit jaar in Nederland is verbroken.

Gemiddeld telt een jaar in Nederland zo’n negen van zulke records, maar met de aanhoudende

hitte is de kans groot dat er nog meer volgen.

Hittegolf teistert heel Europa

De extreme temperaturen beperken zich niet tot Nederland. In grote delen van Zuid-Europa

houdt een intense hittegolf aan. Spanje beleefde volgens meteorologische dienst AEMET de

warmste junimaand ooit, met een gemiddelde temperatuur van 23,6 graden – 0,8 graden boven

het vorige record uit 2017. In El Granado werd zaterdag zelfs 46 graden gemeten, een nieuw

Spaans junirecord.

Ook Frankrijk zucht onder de hitte. In Parijs werd de 40-gradengrens doorbroken, wat leidde tot

de tijdelijke sluiting van de top van de Eiffeltoren. In zestien departementen, waaronder de regio

Île-de-France, geldt code rood. Scholen zijn gesloten en er wordt gewaarschuwd voor verhoogde

brandrisico’s.

In andere landen als België, Italië, Portugal en Kroatië lopen de temperaturen eveneens hoog op

– vaak tot boven de 38 graden. In Portugal geldt code rood voor twee derde van het land, met

maxima tot 42 graden in het zuiden. In Kroatië zijn vooral de regio’s rond Split en Zagreb heet.

Brandgevaar en grootschalige evacuaties

De combinatie van hitte en harde wind zorgt voor gevaarlijke situaties. In Zuid-Frankrijk zijn

kampeerterreinen ontruimd vanwege natuurbranden. Turkije is nog zwaarder getroffen: meer dan

50.000 mensen zijn geëvacueerd vanwege uitslaande branden bij Izmir en in de provincies

Manisa en Hatay.

Volgens AEMET houdt de hittegolf in ieder geval tot woensdag aan, met dagtemperaturen tussen

de 35 en 40 graden als norm.

Klimaatverandering als oorzaak

Wetenschappers wijzen op een duidelijke link met klimaatverandering. De Franse

meteorologische dienst meldde dat het water van de Middellandse Zee in juni nog nooit zo warm

is geweest: gemiddeld 26,01 graden. “Dit is ongekend,” aldus de Franse minister van

Ecologische Transitie, Agnès Pannier-Runacher.

Waar temperaturen boven de 35 graden vroeger uitzonderlijk waren, zijn ze inmiddels elk jaar

terugkerend – en vaak meerdere keren per jaar. De zomer van 2025 lijkt zich nu al te scharen

onder de heetste ooit gemeten in Europa.