Bigi Boy vs. The Wolf: Eerste DBX-wereldtitelgevecht op komst

Jairzinho ‘Bigi Boy’ Rozenstruik heeft een meergevechtencontract getekend bij Dirty Boxing

Championship (DBX) en staat nu op het punt geschiedenis te schrijven. De Surinaamse

zwaargewicht zal het binnenkort opnemen tegen Rob ‘The Wolf’ Perez in het allereerste

titelgevecht binnen deze nieuwe, spectaculaire vechtsportdiscipline.

Na zijn dominante overwinning op Victor Cardoso tijdens zijn debuut op 14 juni in Miami, is

Rozenstruik erop gebrand om zijn stempel te drukken. “Geen takedowns, geen gegraai – alleen

vuisten en ellebogen. Dit past perfect bij mijn stijl,” aldus de voormalige UFC-topcontender. “Ik

train harder dan ooit. Deze titel gaat naar Paramaribo.”

Verhit duel met respectvolle ondertoon

In de aanloop naar het gevecht kruisten Rozenstruik en Perez de degens in de podcast Overdogs.

Daar wisselden ze niet alleen respectvolle woorden uit, maar vlogen ook de verbale prikken over

en weer.

“Dirty Boxing is mijn huis. Jij bent hier slechts op bezoek,” zei Perez uitdagend. Rozenstruik,

kalm maar vastberaden: “Zeg wat je wilt, maar hou het respectvol. Ik ben geen man om mee te

spelen.”

Twee stijlen, één doel

Het gevecht belooft een clash te worden tussen technische precisie en knockoutkracht aan de

kant van Rozenstruik en de explosieve agressie en onverzettelijkheid van Perez. ‘The Wolf’, die

een 3-0 record binnen DBX heeft opgebouwd, combineert zijn achtergrond in American football,

straatgevechten en power slap met een ontembare mentaliteit.

“Ik ben een wandelend bewijs dat je van niets naar alles kunt groeien,” aldus Perez. Met zijn

sterke kin en constante druk is hij een gevaarlijke tegenstander voor elke vechter.

Strijd om meer dan een titel

De aankomende titelstrijd is niet zomaar een gevecht. Beide atleten strijden om de eer om als

eerste wereldkampioen Dirty Boxing de boeken in te gaan. Daarmee vestigen ze zich als pioniers

van een discipline die traditionele vechtsportregels op zijn kop zet.

De exacte datum van het gevecht wordt binnenkort bekendgemaakt, maar één ding is zeker: dit

wordt een confrontatie die vechtsportfans wereldwijd niet willen missen.