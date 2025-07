Suriname vertegenwoordigd bij historisch reparatiebezoek aan Engeland

De Nationale Reparatiecommissie Suriname (NRCS) zal deelnemen aan een historisch bezoek

aan het Verenigd Koninkrijk, gericht op het versterken van de internationale beweging voor

herstelrecht. Uriel Sabajo, voorzitter van de Nederlandse afdeling van de NRCS, maakt deel uit

van de officiële delegatie. NRCS-voorzitter Armand Zunder laat weten dat hij wegens andere

verplichtingen niet zelf aanwezig zal zijn.

Internationale campagne voor herstelrecht

Het bezoek vindt plaats in het kader van de zogenoemde Repair Campaign, een initiatief van

Denis O’Brian, oprichter en CEO van Digicel Group. O’Brian kondigde in 2023 tijdens een

presentatie aan de Caricom Reparations Commission zijn intentie aan om een internationaal

reparatiefonds op te richten. Dit fonds, dat mede moet worden gevuld door bijdragen van

Europese regeringen, bedrijven en families, is bedoeld voor structurele compensatie aan de

Caricom-lidstaten voor het leed en de schade veroorzaakt door het koloniale systeem.

Pleidooi in Britse en Europese instituties

De delegatie – onder leiding van O’Brian – zal vanaf 2 juli verschillende sleutelinstellingen

bezoeken, waaronder het Britse parlement, het Europees Parlement, de Anglicaanse Kerk en

andere relevante organisaties. Doel van deze missie is het pleiten voor Reparatory Justice, het

realiseren van een internationaal fonds en het onder de aandacht brengen van de structurele

gevolgen van het kolonialisme voor het Caribisch gebied.

Herstelplan Suriname gereed

Een belangrijke eerste stap binnen de campagne was de ontwikkeling van een sociaal-

economisch herstelplan door lokale experts voor elk van de 15 Caricom-lidstaten. Het

conceptplan voor Suriname werd eind augustus 2023 afgerond. Dit plan sluit aan bij het

Tienpunten Reparatieprogramma dat is opgesteld door de staatshoofden en regeringsleiders van

Caricom.

Delegatie met academici en vertegenwoordigers uit de regio

Naast Uriel Sabajo maken de volgende personen deel uit van de Repair Campaign-delegatie:

Prof. Don Marshall (University of the West Indies)

Dr. Halimah Deshong (University of the West Indies)

Prof. Jean Marie Théodat (Agence Universitaire de la Francophonie)

Carla Asthaphan (vertegenwoordiger St. Kitts & Nevis)

Dr. Michael Barner (Universiteit van Cambridge)

Fiona Compton (kunstenaar en erfgoedactivist)

Deze missie wordt gezien als een belangrijke stap in de internationale erkenning van het recht op

herstel en compensatie voor de historische onrechtvaardigheden die het Caribisch gebied zijn

aangedaan.