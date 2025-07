Suriname als eerste Amazone-land officieel malaria-vrij verklaard

Suriname heeft van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de officiële erkenning gekregen

als malaria-vrij land – een historische mijlpaal en een primeur binnen de Amazone-regio. Na

bijna zeventig jaar van intensieve bestrijding behoort Suriname nu tot de 47 landen en gebieden

wereldwijd die deze certificering hebben behaald.

Volgens WHO-directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus is deze erkenning een krachtig

bewijs van Suriname’s toewijding aan gezondheidsgelijkheid. Ook de Pan-Amerikaanse

Gezondheidsorganisatie (PAHO) prijst de gerichte aanpak, waarbij vroegtijdige opsporing,

behandeling en betrokkenheid van lokale gemeenschappen centraal stonden.

De strijd tegen malaria begon al in de jaren 50 met binnenhuisbespuiting en medicatie in de

kustgebieden. Vanaf de jaren 70 werd de aanpak verplaatst naar het binnenland, waar de

Medische Zending lokale gezondheidswerkers trainde. De uitbraak in 2001 – veroorzaakt door

illegale goudwinning – leidde tot hernieuwde inspanningen met hulp van internationale partners,

waaronder het Global Fund en PAHO.

Een sleutelelement in de latere aanpak was het opleiden van zogenoemde Malaria Service

Deliverers binnen mobiele en migrantenpopulaties in de goudvelden. Deze vrijwilligers boden

gratis testen, behandeling en voorlichting, wat leidde tot universele toegang tot zorg, zelfs in

afgelegen gebieden. De laatste lokale besmettingen met malaria dateren van 2018 (Plasmodium

falciparum) en 2021 (Plasmodium vivax).

Minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin noemt de status “gunstig voor volksgezondheid,

economie en toerisme”, maar waarschuwt voor verslapping: “We blijven alert om herintroductie

te voorkomen.”

De overheid heeft onder meer een Malaria Eliminatie Fonds opgericht en werkt regionaal samen

met buurlanden als Brazilië en Guyana. Suriname was ook onderdeel van het WHO-programma

Elimination 2025.

Volgens PAHO toont het succes van Suriname aan dat malaria-uitroeiing mogelijk is, zelfs in

tropische landen met uitdagende geografische omstandigheden. Deze certificering draagt bij aan

het bredere doel van de PAHO om tegen 2030 meer dan 30 infectieziekten in de regio van de

Amerika’s te elimineren.