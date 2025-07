VHP-fractie protesteert tegen gang van zaken bij verkiezing Assembleevoorzitter

De fractie van de VHP in De Nationale Assemblée heeft formeel protest aangetekend tegen de wijze waarop de verkiezing van Assembleevoorzitter Ashwin Adhin op zondag 29 juni is verlopen. In een brief aan de voorzitter spreekt de fractie van “ernstige inbreuken” op het Reglement van Orde van het parlement. De brief is ondertekend door alle 16 VHP-fractieleden.

Onregelmatigheden en reglementaire overtredingen

Volgens de VHP zijn tijdens de zitting meerdere procedurele bepalingen genegeerd, waaronder artikelen 54 en 88 van het reglement, die de formele gang van zaken rond de verkiezing van de voorzitter vastleggen. Een protest dat tijdens de vergadering werd ingebracht, zou bovendien genegeerd zijn.

De fractie stelt dat deze handelswijze het vertrouwen in de onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit van De Nationale Assemblée ernstig schaadt. “Een verkiezingsproces dat tot stand komt op basis van onzorgvuldigheid en onregelmatigheden, ondermijnt niet alleen het gezag van het parlement, maar ook de fundamenten van onze parlementaire democratie,” aldus de brief.

Oproep tot onderzoek en transparantie

De VHP roept voorzitter Adhin op om de protestbrief te agenderen tijdens de eerstvolgende openbare vergadering en te zorgen voor een onafhankelijk onderzoek naar wat er tijdens de bewuste zitting is misgelopen. Daarbij wordt expliciet gevraagd om openbaarmaking van de bevindingen, ter bevordering van transparantie en herstel van vertrouwen onder zowel de leden van het parlement als de samenleving.

Naleving Reglement van Orde

Tot slot benadrukt de VHP het belang van strikte naleving van het Reglement van Orde. “De voorzitter dient onder alle omstandigheden en te allen tijde te waken over de correcte toepassing van de parlementaire procedures,” aldus de fractie.