KPS lanceert digitaal portaal voor verlenging en duplicaat rijbewijs

Vanaf 3 juli kunnen burgers via een gloednieuw digitaal platform hun nationaal rijbewijs online

verlengen of een duplicaat aanvragen. Het Korps Politie Suriname (KPS) zet hiermee een

belangrijke stap in de modernisering van de dienstverlening.

Met de introductie van het nieuwe rijbewijzenportaal behoren lange wachtrijen bij de afdeling

Verkeer binnenkort tot het verleden. Volgens de afdeling Public Relations van het KPS wordt

binnenkort ook een instructievideo gepubliceerd om gebruikers stap voor stap te begeleiden bij

het gebruik van het systeem.

Deze digitalisering is onderdeel van een bredere strategie van de overheid om administratieve

processen efficiënter en toegankelijker te maken. In een volgende fase zal het portaal worden

uitgebreid met extra functionaliteiten, zoals de mogelijkheid voor beginnende bestuurders om

zich online te registreren, en het indienen van verzoeken voor aanvullende rijbewijscategorieën.

Het digitale platform markeert een belangrijke mijlpaal in het streven naar transparante, snelle en

klantgerichte overheidsdiensten.