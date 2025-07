Verdachte van aanranding stiefdochter blijft voorlopig op vrije voeten

De penitentiair ambtenaar E.C., die wordt verdacht van aanranding van zijn stiefdochter, blijft

voorlopig op vrije voeten. De zedenzaak, die inmiddels landelijke aandacht trekt, draait om

vermeende feiten die zich in 2019 zouden hebben afgespeeld, toen E.C. nog een relatie had met

de moeder van het meisje.

Slachtoffer sprak pas na jaren

Volgens het slachtoffer durfde zij haar verhaal pas in 2024 te delen, nadat de relatie tussen haar

moeder en de verdachte was beëindigd. Ze zou jarenlang hebben gezwegen uit angst en omdat ze

zag hoe verliefd haar moeder was op E.C. In een verklaring tegenover de politie zou de moeder

na het horen van het verhaal hebben gereageerd met:

“Die duivel die ik in huis heb, heeft mijn dochter ontmaagd.”

De moeder schakelde direct haar broer in, die ook collega is van de verdachte. Deze oom

confronteerde E.C. telefonisch met de beschuldigingen. Volgens zijn verklaring zou de verdachte

toen hebben gezegd: “Mi fasi maar unu no ben habi seks.” Hoewel E.C. ontkent dat hij iets heeft

toegegeven, blijft de oom bij zijn lezing van het gesprek.

Gedetailleerde verklaring slachtoffer

Tijdens een zitting uitte kantonrechter Maureen Dayala haar verbazing over de gedetailleerde

beschrijving die het meisje gaf over het vermeende misbruik. “Hoe kan ze dat zo vertellen dan?”

vroeg zij aan de verdachte, die daarop geen antwoord had.

OM blijft overtuigd van schuld

Officier van justitie Mirella van Dijk eiste een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 10

voorwaardelijk, met aftrek van het voorarrest en een proeftijd van twee jaar. Zij stelde dat het

Openbaar Ministerie overtuigd is van het feit dat de verdachte de persoonlijke integriteit van het

meisje heeft geschonden en zijn rol als vaderfiguur ernstig heeft verzaakt.

Een medische verklaring stelde vast dat het geslachtsdeel van het meisje verwijd was. Dit zou

echter niet meer als doorslaggevend bewijs gelden, aangezien het slachtoffer heeft verklaard dat

zij na het vermeende misbruik gebruik maakte van attributen voor zelfbevrediging.

Voorlopige invrijheidstelling

De verdediging, onder leiding van advocaat Maureen Nibte, had eerder verzocht om voorlopige

invrijheidstelling wegens gebrek aan overtuigend bewijs. De rechter honoreerde dat verzoek,

waardoor E.C. sindsdien niet meer in voorarrest zit.

De zaak wordt op 23 juli voortgezet met het pleidooi van de verdediging. Tot die tijd blijft de

verdachte in vrijheid.