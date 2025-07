Man ontvoerd uit woning tijdens avondklok: verdachte bij verstek veroordeeld tot celstraf

In april 2020 werd Rodney Cairo op gewelddadige wijze uit zijn woning gehaald door een groep zwaarbewapende mannen. Maandag is in deze zaak Imro Midema bij verstek veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. Hij werd schuldig bevonden aan onder meer vrijheidsberoving, diefstal met geweld en huisvredebreuk. De rechter heeft zijn gevangenneming gelast, aangezien hij niet aanwezig was bij de zitting.

Midema zou, samen met anderen, in opdracht hebben gehandeld van Danielle Veira, destijds directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV). De rechtbank oordeelde echter dat Midema geen formele functie bekleedde bij DNV: hij kon zich niet legitimeren en stond niet geregistreerd bij de veiligheidsdienst.

Volgens het vonnis werd Cairo opgemerkt door de politie terwijl hij uit zijn woning werd gedragen. Agenten kregen vervolgens via toenmalig korpschef Roberto Prade de instructie om zich terug te trekken. Prade verklaarde dat dit verzoek rechtstreeks van Veira kwam. Zij ontkende later tijdens het proces dat ze opdracht gaf voor een inval, maar volgens de rechter is haar verklaring “leugenachtig”.

De inval vond plaats tijdens de avondklok in de coronaperiode. Volgens Cairo werd hij benaderd door drie Braziliaanse vrouwen die vroegen om binnen te mogen komen. Kort nadat hij hen toegang had verleend en met hen een glas Black Label had gedronken, werd hij onwel. In zijn verklaring beschrijft hij vervolgens hoe gemaskerde mannen in het zwart gekleed zijn woning binnendrongen, hem mishandelden en geboeid afvoerden met ducttape om hals, mond, polsen en voeten. Een zwarte doek werd over zijn hoofd getrokken.

Het Arrestatieteam van de politie arriveerde kort daarna op het adres na een tip over een mogelijke beroving. Agenten zagen hoe Cairo werd weggedragen, maar de groep trok zich terug in de woning toen zij de politie zagen. Midema beweerde bij zijn aanhouding dat hij namens DNV handelde en vroeg de politie contact op te nemen met Veira. Zij ontkende echter enige betrokkenheid.

Toch verklaarde voormalig korpschef Prade onder ede dat hij tweemaal is gebeld door Veira met het verzoek de politie zich te laten terugtrekken. Hij gaf aan dit verzoek te hebben ingewilligd.

De rechter stelde vast dat de actie onrechtmatig was: DNV heeft geen opsporingsbevoegdheid en mag geen woningen binnentreden. Alleen de politie mag dat doen, en dan enkel met toestemming van een hulpofficier van justitie. De operatie werd daarmee als illegaal bestempeld.

Als motief voor de ontvoering noemt het onderzoek dat Cairo mogelijk over gevoelige informatie over Veira beschikte, die hij via een livestream openbaar wilde maken. De rol van andere betrokkenen, waaronder Danielle Veira, kwam tijdens de zitting niet aan bod.