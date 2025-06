Jonathan Misiekaba lanceert vierde kinderboek: ‘6 Helden uit de Bijbel’ wil inspireren enopvoeden

Met de presentatie van zijn nieuwste kinderboek 6 Helden uit de Bijbel – Deel 1 op 28 juni,

voegt auteur Jonathan Misiekaba een vierde titel toe aan zijn groeiende oeuvre. Tijdens een

feestelijk evenement in het Self Reliance Tower-gebouw stelde hij het boek officieel voor aan het

publiek. Het werk is bedoeld om kinderen niet alleen aan te moedigen tot lezen, maar hen ook

belangrijke waarden en levenslessen mee te geven.

Misiekaba werkte zes maanden lang samen met zijn familie aan de totstandkoming van het boek.

De auteur heeft inmiddels drie eerdere kinderboeken op zijn naam staan: Het Alfabetavontuur:

een tour door onze kleurrijke natuur, Kleine ontdekkingsreizigers, en Show me nosy little

explorers: the five senses to the world. Eén daarvan is al internationaal uitgebracht in het Engels,

en Misiekaba koestert de ambitie om ook met zijn nieuwste werk de grenzen van Suriname te

overschrijden.

Lezen als middel tot karaktervorming

De schrijver richt zich bewust op kinderen uit sociaal kwetsbare milieus. Volgens hem kan lezen

bijdragen aan karaktervorming, een verruimde woordenschat en een positieve levenshouding.

“Er is zoveel potentieel in Suriname, maar veel jongeren benutten dat niet door de

omstandigheden waarin ze opgroeien,” stelt Misiekaba. “Mijn boeken moeten hen een kompas

bieden.”

Wat ooit begon als een persoonlijke hobby is inmiddels uitgegroeid tot een missie. Zijn zoon

fungeerde als katalysator in het schrijfproces. “Toen hij zes maanden oud was, begonnen de

eerste ideeën te borrelen. Onze gesprekken inspireren me tot op de dag van vandaag.”

Bijbelse waarden als leidraad

In 6 Helden uit de Bijbel leren jonge lezers over thema’s als vergeving, trouw, liefde,

dienstbaarheid, anders durven zijn, en geloof in God. Door deze waarden centraal te stellen,

hoopt Misiekaba ook bij te dragen aan een bredere maatschappelijke ontwikkeling en zelfs

wereldvrede. “Kinderen vormen de toekomst. Als zij stevig in hun schoenen staan, bouwen we

samen aan een betere wereld.”

De auteur roept het Surinaamse publiek op om zijn boeken aan te schaffen en zo bij te dragen

aan kwalitatief leesmateriaal voor de jeugd. “Lezen opent werelden. Mijn droom is dat elk kind

in Suriname de kans krijgt om via verhalen te groeien en te bloeien.”