IOL organiseert open dagen om nieuwe generatie leerkrachten te werven

Het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) opent op 3 juli en 2 augustus zijn deuren voor

geïnteresseerde studenten. Met deze open dagen hoopt de onderwijsinstelling meer jongeren te

enthousiasmeren voor een loopbaan in het onderwijs – een sector die kampt met een structureel

tekort aan leerkrachten.

Volgens waarnemend directeur Patrick Tjon-Jaw-Chong richt het IOL zich met name op vwo-

geslaagden en havoleerlingen. “Zij vormen de nieuwe generatie die het Surinaamse onderwijs zal

moeten dragen,” stelt hij. Ondanks beperkte middelen en weinig promotiemogelijkheden, blijft

de noodzaak van goed opgeleide docenten onverminderd groot. “Leerkrachten zijn onmisbaar,

ongeacht de economische situatie.”

Slogans met een boodschap

Om jongeren bewuster te maken van het belang van het leraarschap, heeft het IOL verschillende

slogans ontwikkeld. Een daarvan luidt: “Zonder leraren, geen ingenieurs, geen vakmensen, en

ook geen toekomst.” Een andere benadrukt de relevantie in het huidige economische tijdperk:

“Word de leraar van morgen – onmisbaar, ook in een wereld vol olie en gas.”

De open dagen bieden niet alleen inhoudelijke informatie over de studierichtingen, maar ook een

kans om in gesprek te gaan met docenten en studenten. “We merken dat jongeren zich wel

aanmelden, maar soms alsnog afhaken voor een andere richting. Met gerichte communicatie

proberen we dat te keren,” aldus Tjon-Jaw-Chong.

Avondopleidingen en blended learning

Sinds de coronapandemie biedt het IOL uitsluitend avondopleidingen aan. Die worden verzorgd

in een zogeheten blended learning-model: digitale colleges in combinatie met fysieke toetsen. De

directeur geeft aan dat het instituut in de toekomst graag weer dagopleidingen wil aanbieden, te

beginnen met het vak scheikunde.

Onderwijsbeurzen en landelijke werving

Om de instroom vanuit andere districten te bevorderen, nam het IOL recent deel aan

voorlichtingsbeurzen in onder meer Para. “Hoe beter jongeren geïnformeerd zijn, hoe groter de

kans dat ze kiezen voor het onderwijs,” zegt Tjon-Jaw-Chong.

Met de geplande open dagen wil het IOL bijdragen aan een duurzame versterking van het

onderwijsveld. “We hebben mensen nodig die bewust kiezen voor het leraarschap. De toekomst

van Suriname hangt mede van hen af,” besluit hij.