Vleien of verzetten: Hoe wereldleiders Trump proberen te beïnvloeden – en met welk effect

Tijdens de recente NAVO-top in Den Haag werd opnieuw duidelijk hoe wereldleiders worstelen

met de diplomatieke omgang met Donald Trump. Zijn onvoorspelbare stijl en drang naar

erkenning zetten traditionele diplomatie onder druk. Premier Mark Rutte gaf daarvan een

treffend voorbeeld. Tijdens een persmoment beschreef Trump het conflict tussen Israël en Iran

als “kinderen op een schoolplein”. Rutte vulde aan: “Papa moet soms stevige taal gebruiken.”

Trump reageerde geamuseerd: “Hij deed het zeer liefdevol. Hey Daddy. Jij bent mijn Daddy.”

Het Witte Huis maakte er zelfs een promotievideo van, op de tonen van Ushers ‘Hey Daddy’.

De vraag rijst: levert vleierij bij Trump ook concrete diplomatieke winst op?

Diplomatie van de schouderklop

Meerdere wereldleiders hebben sinds Trumps herverkiezing in januari geprobeerd hem via

persoonlijke benadering te paaien. De Britse premier Keir Starmer prees Trump in het Witte Huis

openlijk voor zijn vredesmissie in Oekraïne en reikte hem een uitnodiging van koning Charles III

aan voor een staatsbezoek. Ook de Italiaanse premier Giorgia Meloni omarmde Trumps thema’s

– van migratie tot fentanyl – en sprak van een gezamenlijke missie: “Het Westen weer groot

maken.”

De Canadese premier Mark Carney toonde een andere benadering: vriendelijk, maar onwrikbaar.

Hij prees Trump, maar maakte duidelijk dat Canada geen “51e staat” zal worden. Trump

waardeerde de eerlijkheid, al beëindigde hij kort daarna de handelsgesprekken alsnog.

Wat levert het op?

Ondanks alle lof bleef de diplomatieke oogst mager. Starmer kreeg geen extra steun voor

Oekraïne, Meloni wacht nog op een bezoek, en Carney werd alsnog met tarieven bedreigd. Zelfs

Frankrijk, dat zich harder opstelde, kon geen doorbraak forceren. Macron weigerde concessies en

werd door Trump weggezet als “publiciteitszoeker”.

Opvallend is dat wie zich juist níet laat inpakken soms effectiever is. Canada en Denemarken

sloegen Trumps territoriale ambities af met kalm maar vastberaden verzet. Ook de Oekraïense

president Zelensky en zijn Zuid-Afrikaanse ambtgenoot Ramaphosa werden door Trump onder

druk gezet, maar hielden stand – zonder verlies van internationale steun.