Vrouwelijke ondernemers in Suriname groeien sneller, investeren meer en creëren meer banen

Vrouwelijk geleide bedrijven in Suriname boeken beduidend meer groei dan hun mannelijke tegenhangers. Dat blijkt uit een recente studie van het Monitoring, Evaluatie en Leren (MEL) Team van het SURGE-programma. De analyse, gebaseerd op verkoopgegevens en interviews met 239 bedrijven uit drie cohorten, toont aan dat vrouwelijke ondernemers niet alleen sneller groeien, maar ook meer investeren en grotere teams leiden.

Tussen 2023 en 2024 realiseerden vrouwelijke ondernemers een gemiddelde omzetgroei van 21%, tegenover 12% bij mannen. Hun investeringen lagen ook aanzienlijk hoger: gemiddeld US$ 19.804 in 2024, vergeleken met US$ 2.370 bij door mannen geleide bedrijven. Qua werkgelegenheid zijn de verschillen nog groter: bedrijven onder leiding van vrouwen hebben gemiddeld 283 werknemers, terwijl dat aantal bij mannen op 101 ligt.

Focussen op de binnenlandse markt

Hoewel vrouwelijke ondernemers sterk presteren op de lokale markt, blijft hun exportactiviteit vooralsnog beperkt. Veel ondervraagde ondernemers geven aan zich eerst te richten op de groeiende binnenlandse vraag, maar hebben wel plannen om op termijn internationaal uit te breiden.

Ondersteuning en marketing als groeimotoren

De studie wijst op het belang van actieve marketingstrategieën en de rol van gerichte ondersteuning via overheids- en NGO-programma’s. Specifieke initiatieven voor vrouwelijke ondernemers blijken een katalysator te zijn voor investeringen en duurzame groei.

Verschillen in sectoren

Opvallend is ook het verschil in sectorale spreiding: vrouwen zijn vaker actief in voedselverwerking, terwijl mannen domineren in de primaire landbouw. Deze positionering beïnvloedt de winststructuur, risico’s en groeimogelijkheden binnen de verschillende typen bedrijven.

Het onderzoek onderstreept het potentieel van vrouwelijke ondernemers als drijvende kracht achter economische ontwikkeling in Suriname en roept beleidsmakers op om deze trend verder te ondersteunen.