Woningbrand aan Duisburglaan zorgt voor paniek in de wijk

In de vroege middag is brand uitgebroken in een laagbouwwoning aan de Duisburglaan, in de

omgeving van de Rambutanstraat. Omstreeks 13.20 uur sloegen de vlammen plotseling uit het

dak, wat leidde tot paniek onder buurtbewoners. Zij schakelden direct de brandweer in.

Bij aankomst van de brandweerlieden stond de woning al volledig in brand. Meerdere blusstralen

werden ingezet om het vuur onder controle te krijgen en te voorkomen dat het oversloeg naar

nabijgelegen huizen. Dankzij snel optreden kon erger worden voorkomen.

De politie heeft het gebied rondom de woning afgezet om omstanders op veilige afstand te

houden en de hulpdiensten ongehinderd hun werk te laten doen.

De oorzaak van de brand is op dit moment nog onbekend. Brandweer en politie doen onderzoek

naar de toedracht. Verdere informatie wordt bekendgemaakt zodra het onderzoek vordert.