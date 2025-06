Rabin Parmessar beëdigd als fungerend Assemblee voorzitter: “Deur van de democratie staat open”

Rabin Parmessar is vrijdag officieel beëdigd als fungerend voorzitter van De Nationale

Assemblee. De ceremonie vond plaats in het presidentieel paleis, waar hij de belofte aflegde in

handen van president Chan Santokhi. De belofte werd hem voorgehouden door Nasier Eskak,

directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

President Santokhi benadrukte in zijn toespraak het belang van Parmessars nieuwe rol: “Met

deze eerste ceremoniële handeling wordt de deur van de democratie geopend,” zei hij,

verwijzend naar het verdere verloop van het parlementaire proces.

Op zondag 10.00 uur worden de overige gekozen leden van De Nationale Assemblee beëdigd,

onder leiding van Parmessar. Aansluitend, om 13.00 uur, vindt de eerste openbare vergadering

plaats. Tijdens deze zitting worden de geloofsbrieven van de nieuwe parlementsleden

gecontroleerd, waarna hun officiële toelating volgt. De beëdiging vormt een integraal onderdeel

van deze procedure.

Met deze stappen wordt de weg vrijgemaakt voor de installatie van het nieuwe parlement en de

verdere vorming van het staatsbestel.