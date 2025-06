Taxichauffeur verdacht van verkrachting: Vrouw deed schokkende getuigenis in de rechtszaal

Een taxichauffeur is aangehouden op verdenking van verkrachting van een vrouw op 26

december vorig jaar nabij Ondrobon. Het slachtoffer, werkzaam in een bar, verklaarde tijdens de

rechtszitting dat zij op de bewuste avond op een bus wachtte, toen zij werd benaderd door een

man in een voertuig met het opschrift ‘Taxi’. De man gaf aan in de richting van de Indira

Gandhiweg te rijden, waarna de vrouw – die naar Latour moest – besloot in te stappen.

Tijdens haar getuigenis voor kantonrechter Maureen Dayala vertelde de vrouw dat ze aannam dat

het om een reguliere taxirit ging en dat ze voor de rit zou betalen. Ze nam plaats op de

achterbank en viel korte tijd later, door vermoeidheid, in een lichte slaap. Toen ze wakker schrok,

bevond het voertuig zich in een afgelegen en donkere steeg. Bij het proberen openen van de

portieren merkte ze dat deze met kabels waren vastgezet, waardoor ontsnappen onmogelijk was.

Volgens de vrouw opende de verdachte vervolgens het achterportier, bedreigde haar met een mes

en sprak haar op intimiderende toon toe: “Yu sabi omeni leisi mi chant yu, nooit yu luku mi. Dan

ga ik je vandaag laten zien wat je waarde is.” Hierna zou hij zich aan haar hebben vergrepen.

De verdachte ontkent alle aantijgingen en beweert dat hij een relatie had met de vrouw. Die

verklaring leidde tot verontwaardigde reacties bij het vermeende slachtoffer. “Waarom zou ik

mijn vriend – de vader van mijn kind, die mij in alles bijstaat – verlaten voor een leegloper, een

drugsgebruiker?” antwoordde zij fel.

De vrouw gaf aan dat zij normaal gesproken door haar partner werd opgehaald van haar werk,

maar dat dit die avond niet mogelijk was. Sinds het incident kampt zij met ernstige psychische en

lichamelijke klachten. Ze vertelde dat haar haar uitvalt, ze voortdurend angstig is, en dat ze

overweegt haar baan op te zeggen. Ook onderging zij medische behandeling, nadat haar

baarmoeder verschoven bleek door het gebruikte geweld.

De zaak wordt voortgezet. Het Openbaar Ministerie heeft nog geen strafeis bekendgemaakt.