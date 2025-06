Gregory Rusland voorgedragen als Vicepresidentskandidaat namens NPS

De Nationale Partij Suriname (NPS) heeft partijvoorzitter Gregory Rusland unaniem

voorgedragen als kandidaat voor het vicepresidentschap. Dat is zaterdagavond besloten tijdens

een gezamenlijke bijeenkomst van het hoofdbestuur en het partijcongres. Als Rusland

daadwerkelijk wordt gekozen, zal hij de rol overnemen van Ronnie Brunswijk, voorzitter van de

ABOP.

Voor de benoeming van de president en vicepresident zijn minimaal 34 stemmen in De Nationale

Assemblee vereist. De NPS steunt de kandidatuur van Jennifer Simons voor het presidentschap.

Hoewel de namen van de NPS-ministerskandidaten nog niet bekend zijn, heeft het congres het

hoofdbestuur gemachtigd om hierover te beslissen. De partij krijgt zeggenschap over de

ministeries van Onderwijs, Wetenschap & Cultuur, Sociale Zaken & Volkshuisvesting en Oil,

Gas & Milieu. Daarnaast mag de NPS een voordracht doen voor het governorschap van de

Centrale Bank van Suriname, ondanks dat deze functie formeel geen politieke is.

Tijdens zijn toespraak sprak Rusland zijn dank uit voor het vertrouwen dat in hem is gesteld. “Ik

zal alles wat mogelijk is inzetten om een goede job te doen voor de partij en voor de republiek

Suriname,” aldus de partijleider. Het is de eerste keer in vijftien jaar dat de NPS weer een

kandidaat levert voor een van de hoogste bestuursfuncties in het land.

Vandaag vindt de beëdiging van de nieuwe Assembleeleden plaats. Aansluitend worden ook de

voorzitter en vicevoorzitter van De Nationale Assemblee gekozen. Hiervoor is een gewone

meerderheid van 26 stemmen nodig. De NDP heeft Ashwin Adhin voorgedragen als voorzitter

van De Nationale Assemblee, terwijl de ABOP Brunswijk naar voren schuift als vicevoorzitter.

De tweede vervanger van de vicevoorzitter zal afkomstig zijn van de NPS.

De coalitiepartners streven ernaar om nog vóór 16 juli de president en vicepresident formeel te

benoemen. Lukt dat niet in De Nationale Assemblee, dan zal de Verenigde Volksvergadering

worden opgeroepen om hierover te stemmen.

Rusland sloot zijn toespraak af met de belofte zich volledig in te zetten voor het welzijn van

Suriname: “Samen kunnen we het land naar grotere hoogten brengen.”