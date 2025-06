Suriname pleit voor inclusieve en veerkrachtige economieën tijdens OAS-vergadering in Antigua and Barbuda

Een Surinaamse delegatie onder leiding van ambassadeur Miriam Mac Intosh, directeur van

Buitenlandse Zaken, neemt momenteel deel aan de 55e reguliere zitting van de Algemene

Vergadering van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) in Antigua and Barbuda. De

conferentie staat dit jaar in het teken van het thema “Building Resilient and Inclusive Economies

in the Americas.”

In haar toespraak op donderdag 26 juni 2025 sprak Mac Intosh namens Suriname haar

waardering uit voor de warme ontvangst door de gastlandregering en feliciteerde zij Albert

Ramdin met zijn benoeming tot secretaris-generaal van de OAS. “Zijn aanstelling is historisch –

niet alleen omdat hij uit Suriname komt, maar ook als eerste vertegenwoordiger van de

Caribische regio in deze functie. Dit bevestigt dat ook kleine staten meetellen in het westelijk

halfrond,” aldus Mac Intosh.

Noodzaak tot veerkracht in tijden van crisis

De Surinaamse delegatieleider ging in op de groeiende kwetsbaarheid van samenlevingen in de

regio, blootgelegd door wereldwijde uitdagingen zoals klimaatverandering, economische

instabiliteit en sociale ongelijkheid. “Voor landen als Suriname is het opbouwen van veerkracht

geen keuze, maar een overlevingsstrategie,” benadrukte ze. “We moeten fundamentele

economische hervormingen doorvoeren om bestand te zijn tegen schulden, geopolitieke

onzekerheden en de toenemende impact van de klimaatcrisis.”

Oproep tot inclusief en mensgericht beleid

Mac Intosh pleitte voor economische modellen die duurzaam, sociaal rechtvaardig en ecologisch

verantwoord zijn. Volgens haar begint echte veerkracht bij het investeren in mensen, met

bijzondere aandacht voor jongeren, vrouwen, inheemse en tribale volkeren, mensen met een

beperking en andere kwetsbare groepen.

Mentale gezondheid kreeg ook nadrukkelijke aandacht in haar betoog. Suriname sprak steun uit

voor de resolutie hierover en riep op tot erkenning van mentale gezondheid als essentieel

onderdeel van menselijke ontwikkeling en welzijn.

Daarnaast legde ze de nadruk op de noodzaak van brede toegang tot financiële diensten,

concessionele financiering en digitale geletterdheid als voorwaarden voor structurele

vooruitgang. Ze herhaalde Surinames oproep voor mondiale financiële mechanismen die

rekening houden met de specifieke kwetsbaarheden van Small Island Developing States (SIDS)

en middeninkomenslanden.

Solidariteit met Haïti en belang van samenwerking

Met betrekking tot de aanhoudende crisis in Haïti sprak Mac Intosh haar diepe bezorgdheid uit

over de humanitaire en veiligheidssituatie. Ze prees de inspanningen van CARICOM en de OAS om duurzame oplossingen te vinden. Daarnaast onderstreepte ze het belang van democratisch

bestuur, transparantie en regionale samenwerking.

In haar slotwoord riep ze op tot collectieve actie: “Alleen via solidariteit, gezamenlijke

verantwoordelijkheid en respect voor de rechten van ieder mens kunnen we bouwen aan een

rechtvaardiger, vreedzamer en veerkrachtiger westelijk halfrond. Veerkrachtige economieën

beginnen bij het welzijn van de mens – fysiek, emotioneel én mentaal.”