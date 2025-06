PL openbaart stemgedrag: nieuwe maatregelen tegen politieke omkoping

De Pertjajah Luhur (PL) heeft tijdens een officiële partijraad besloten om het stemgedrag van

haar vertegenwoordigers in De Nationale Assemblée en andere volksorganen openlijk te tonen

bij de verkiezing van de parlementsvoorzitter, president en vicepresident. Dit moet volgens de

partij leiden tot maximale transparantie en herstel van vertrouwen in de politiek.

“We hebben geen geheimen voor het volk,” verklaarde PL-topman Bronto Somohardjo. Hij

benadrukte dat de partij bewust kiest voor openheid om het vertrouwen van de samenleving in

het democratisch proces te herstellen.

Naast dit besluit zijn ook de statuten van de partij aangescherpt. Leden die zich schuldig maken

aan handelingen die ingaan tegen het partij- of landsbelang kunnen voortaan sneller uit het

lidmaatschap worden gezet. “Dit is geen dreiging, maar een beschermingsmechanisme. Een

partij die zich niet beschermt tegen verraad, kan het volk ook niet beschermen,” aldus

Somohardjo.

In het verlengde hiervan heeft PL het Meldpunt Politieke Omkoping gelanceerd. Het meldpunt

staat open voor volksvertegenwoordigers, ambtenaren én burgers die worden benaderd om hun

stem of invloed te verkopen. Volgens Somohardjo is omkoping geen strategie, maar een misdrijf:

“Wie een stem koopt of verkoopt, verkoopt de toekomst van dit land.”

De partij stelt dat het besluit om het stemgedrag openbaar te maken voortkomt uit jarenlange

frustraties over politieke corruptie, geheime afspraken en gebroken beloften. “Vertrouwen

herstellen doe je niet met woorden, maar met daden. Wie niets te verbergen heeft, heeft ook niets

te vrezen,” besluit Somohardjo.

Het meldpunt is bereikbaar via de telefoonnummers 403478 of 7287149.