Lichaam aangetroffen aan oever Surinamerivier: doodsoorzaak nog onbekend

De rust aan het eind van de Mangrovestraat, in de buurt van Ballast Nedam, werd

zaterdagmiddag abrupt verstoord toen rond 13.00 uur het levenloze lichaam van een man werd

aangetroffen langs de oever van de Surinamerivier.

Het lichaam werd deels aangespoeld aangetroffen in de modderige oeverzone van het gebied, dat

bekendstaat om zijn dichte begroeiing en beperkte bereikbaarheid. Direct na de melding werden

verschillende hulpdiensten ingeschakeld, waaronder de politie van Nieuwe Haven en het

Forensisch Team.

De identiteit van de overledene is vooralsnog niet vastgesteld. Bij eerste observatie werden geen

zichtbare uiterlijke verwondingen aangetroffen, maar er zijn wel duidelijke aanwijzingen dat het

lichaam langere tijd in het water heeft gelegen. De exacte doodsoorzaak is nog onbekend.

Het is op dit moment nog niet duidelijk of het om een ongeluk, een misdrijf of een natuurlijke

dood gaat. Het onderzoek is in volle gang en nadere informatie volgt zodra deze beschikbaar is.