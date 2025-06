Europa zucht onder hittegolf: temperaturen stijgen tot boven de 40°C

Een intense hittegolf trekt dit weekend over grote delen van Europa en zorgt voor extreem hoge

temperaturen die op sommige plekken de 40 graden Celsius overstijgen. Klimaatwetenschappers

waarschuwen dat dit type zomerse extremen steeds vaker voorkomt door klimaatverandering.

Europa, dat al bekendstaat als het snelst opwarmende continent, wordt opnieuw hard geraakt.

In Italië worden zaterdag temperaturen van 37°C verwacht in hoofdstad Rome, waar toeristen en

pelgrims massaal verkoeling zoeken bij de duizenden fonteinen. In Napels en Palermo kan het

kwik oplopen tot 39°C. Op Sicilië en in de noordelijke regio Ligurië is buitenwerk tijdens de

heetste uren verboden. Vakbonden pleiten voor uitbreiding van deze maatregel naar het hele

land.

Frankrijk treft eveneens voorzorgsmaatregelen. In steden als Marseille zijn openbare zwembaden

gratis toegankelijk om de bevolking verlichting te bieden tegen de aanhoudende hitte, die daar

eveneens richting de 40°C stijgt.

Portugal heeft zondag voor twee derde van het land een hitte- en bosbrandwaarschuwing

afgekondigd. In Lissabon wordt een piek van 42°C verwacht. Spanje, dat in recente jaren zwaar

werd getroffen door dodelijke bosbranden, bereidt zich opnieuw voor op mogelijke calamiteiten.

In Griekenland veroorzaakte de hitte op donderdag al een grote natuurbrand aan de kust, circa 40

kilometer ten zuiden van Athene. Meer dan honderd brandweerlieden en tientallen

blusvliegtuigen werden ingezet om het vuur, aangewakkerd door harde wind, onder controle te

krijgen.