Nederland en Panama sleutelspelers in wereldwijde distributie van Guyanese olie

In de eerste vijf maanden van 2025 is 43% van Guyana’s offshore olie-export terechtgekomen in

slechts twee landen: Nederland en Panama. Elk land ontving twintig ladingen, blijkt uit een

analyse van 93 verschepingen. De data zijn afkomstig van Guyana’s Maritime Administration

Department (MARAD), scheepsvolgplatforms zoals MarineTraffic, VesselFinder en Maritime

Optima, en marktinformatie van energie-analist OilX.

Rotterdam en Panama als logistieke draaischijven

Hoewel deze ladingen administratief aan Nederland en Panama zijn toegekend, fungeren beide

locaties vooral als doorvoerpunt. Panama wordt veelal gebruikt voor overslag, terwijl olie die in

de Rotterdamse haven aankomt vaak verder wordt vervoerd naar raffinaderijen elders in Europa.

Deze cijfers onderstrepen de strategische rol van beide havens in de wereldwijde handel in

Guyanese olie.

Meer dan 60% van de olie-export ging richting Europa, waarmee het de grootste afzetregio

vormt. Latijns-Amerika en het Caribisch gebied – exclusief Panama – volgden als tweede, met

bestemmingen zoals de Verenigde Staten, Brazilië, de Bahama’s en Aruba. Kleinere volumes

werden verscheept naar Azië, waaronder China en Singapore.

Productie bereikt nieuwe records

De productie van ruwe olie in Guyana is in volle expansie. In mei 2025 bereikte het land een

recordoutput van gemiddeld 667.000 vaten per dag. Naar verwachting zal dit verder toenemen

tot boven de 900.000 vaten per dag met de ingebruikname van het nieuwe Yellowtail-project in

het derde kwartaal van dit jaar.

De olie van Yellowtail, onder de merknaam Golden Arrowhead crude, voegt zich bij de

bestaande Guyanese oliesoorten: Liza crude, Unity Gold en Payara Gold. Deze worden

gewonnen op diepzeelocaties onder beheer van ExxonMobil, in samenwerking met Hess en het

Chinese CNOOC.

Volgens de productieafspraken (Production Sharing Agreement – PSA) tussen de Guyanese

overheid en de betrokken bedrijven, wordt de opbrengst verdeeld via toegewezen exportquota.

Voor heel 2025 worden naar verwachting 246 verschepingen uitgevoerd, verdeeld onder de

partners conform hun contractuele rechten.

Een nieuwe energiehub in opkomst

Met de exponentiële groei van zijn olieproductie bevestigt Guyana zijn positie als een

opkomende energiegigant. De olie-industrie is inmiddels de belangrijkste aanjager van

economische groei en plaatst het land stevig op de wereldkaart als strategische speler in de

mondiale energiemarkt.