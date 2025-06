Nieuw digitaal inkoopplatform moet transparantie en samenwerking in Suriname en Guyana versterken

Het bedrijf Synergy 360 heeft een innovatief digitaal inkoopplatform gelanceerd dat gericht is op

het bevorderen van transparantie, efficiëntie en eerlijke concurrentie in de

aanbestedingspraktijken van Suriname en Guyana. De Synergy 360 E-Procurement Portal werd

officieel gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in Buiten-Sociëteit Het Park in Paramaribo.

Het platform is gebaseerd op het succesvolle eboxTENDERS-systeem, dat reeds in Trinidad &

Tobago wordt toegepast en voldoet aan de lokale inkoopwetgeving. De portal biedt een reeks

geavanceerde functies, waaronder beveiligde elektronische indiening van offertes, vertrouwelijke

evaluatieprocedures, contractbeheer, prekwalificatie van leveranciers, volledige audit trails en

gegevensbescherming conform de ISO 27001:2022-norm.

Volgens initiatiefnemer Synergy 360 is het systeem ontworpen om grensoverschrijdende

samenwerking te stimuleren, vooral in snelgroeiende sectoren zoals energie en infrastructuur.

Managing Director Shannon Wip benadrukte tijdens haar toespraak het belang van moderne

digitale oplossingen in een veranderende economische omgeving. “Dit gaat verder dan

digitalisering. We bouwen aan een gedeelde economische marktplaats waar vertrouwen,

eerlijkheid en gelijke kansen centraal staan,” zei ze.

Timing cruciaal voor opkomende olie- en gassector

De lancering vindt plaats op een strategisch moment, nu zowel Suriname als Guyana aanzienlijke

investeringen tegemoetzien in de olie- en gassector en de daarmee samenhangende

infrastructuurprojecten. Volgens Orlando Olmberg, voorzitter van de Suriname Energy Chamber,

komt het platform op het juiste moment: “Dit is precies wat we nodig hebben nu Suriname zich

voorbereidt op een nieuwe fase van nationale ontwikkeling.”

Als operationeel directeur is Maureen Baynath aangesteld, voormalig adviseur van de Inter-

Amerikaanse Ontwikkelingsbank. Zij zal de gefaseerde uitrol van het platform leiden onder

overheidsinstanties, staatsbedrijven en leveranciers in beide landen.

Steun uit bedrijfsleven Suriname en Guyana

Ook het bedrijfsleven reageerde positief op het initiatief. Steven Debipersad, voorzitter van

zowel het Suriname Business Forum als de Vereniging van Economisten in Suriname (VES),

wees op de economische impact: “We verliezen jaarlijks waarde door inefficiënte aanbestedingen

en gebrekkig toezicht. Dit platform is een concrete stap richting meer transparantie en

doelmatigheid.”

Vanuit Guyana sprak Keon Howard namens de Georgetown Chamber of Commerce and Industry

(GCCI). Hij bevestigde dat ook de Guyanese private sector geïnteresseerd is in de toepassing van

het systeem. Synergy 360 is erkend als local content-bedrijf in Guyana en lid van de GCCI.

Volgende stap: onboarding van gebruikers

In de komende weken start Synergy 360 met het onboarden van publieke en private partners uit

Suriname en Guyana. Ook internationale leveranciers die al actief zijn of interesse hebben in de

regio worden betrokken bij de verdere implementatie van het platform.

Met dit initiatief zet Synergy 360 een belangrijke stap richting modernisering van het

aanbestedingsproces en het bevorderen van regionale samenwerking binnen een transparant

digitaal ecosysteem.