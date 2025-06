Politieman levenloos aangetroffen aan Tourtonnelaan, vermoedelijk zelfdoding

Een politieman die werkzaam was bij het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) is

dinsdagavond levenloos aangetroffen in een voertuig aan de Tourtonnelaan in Paramaribo. De

omstandigheden wijzen voorlopig op zelfdoding.

Volgens ingewonnen informatie bevond de man zich voor de woning van zijn ex-partner en zou

hij hebben gedreigd een einde aan zijn leven te maken. Na melding van de dreiging werd de

politie ingeschakeld, die direct ter plaatse ging. Bij aankomst troffen zij het levenloze lichaam

van hun collega aan in het voertuig.

De Surinaamse politie heeft een uitgebreid onderzoek ingesteld om de precieze toedracht van het

incident vast te stellen. Hoewel de eerste bevindingen wijzen op suïcide, worden alle scenario’s

zorgvuldig onderzocht.

In verband met de gevoeligheid van de zaak wordt terughoudendheid betracht in de

berichtgeving. Er is vooralsnog geen verdere informatie vrijgegeven over de persoonlijke

omstandigheden van de overledene.

De politie heeft geen officiële verklaring afgelegd, maar benadrukt het belang van mentale

gezondheid, vooral binnen risicovolle beroepsgroepen zoals de handhaving.