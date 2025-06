OM eist 30 jaar cel voor man die echtgenote vermoordde en begroef in Saramacca

De 60-jarige R.H. staat terecht voor de moord op zijn echtgenote, wier lichaam hij volgens het

Openbaar Ministerie (OM) met voorbedachten rade begroef in een bosgebied in Saramacca.

Justitie eist 30 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de daad, die wordt omschreven als

gruwelijk en geraffineerd verhuld.

Volgens het OM probeerde de verdachte het overlijden van zijn vrouw, met wie hij jarenlang een

relatie had, op listige wijze te verdoezelen. Het lichaam van het slachtoffer werd aangetroffen in

een zelfgegraven kuil, afgedekt met palmbladeren, afval, fruitresten en ander materiaal. Het

verkeerde in een verregaande staat van ontbinding.

De officier van justitie sprak in haar requisitoir van een misdaad die niet alleen het leven van het

slachtoffer heeft beëindigd, maar ook gekenmerkt wordt door het respectloos wegmaken van

haar lichaam. “De gruwelijkheid van zijn gedragingen laat zich moeilijk in woorden vatten,”

aldus de officier. Omdat het delict werd gepleegd binnen de vertrouwenssfeer van een langdurige

relatie, acht het OM een zware straf noodzakelijk.

De zaak kwam aan het licht nadat het slachtoffer in september 2024 als vermist werd opgegeven.

De verdachte beweerde aanvankelijk dat zij naar Nederland was teruggekeerd. Onderzoek wees

echter uit dat zij Suriname nooit had verlaten. Na getuigenverklaringen en intensieve observaties

werd haar lichaam op 4 september opgegraven. In de woning van de verdachte werden haar

persoonlijke eigendommen aangetroffen, waaronder koffers, kleding en mobiele telefoons.

Het OM acht moord en het wegmaken van een lijk wettig en overtuigend bewezen. Gezien de

ernst van het feit, de omstandigheden waaronder het is gepleegd en het karakter van de

verdachte, vindt het OM de geëiste straf van 30 jaar gevangenis passend en noodzakelijk.

De rechter zal binnenkort uitspraak doen in deze zaak.