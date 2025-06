GOw2 heropent modern selfservice-tankstation aan Mahonylaan: investering in gemak,duurzaamheid en buurtontwikkeling

GOw2 Energy Suriname N.V., een dochterbedrijf van Staatsolie, heeft haar volledig vernieuwde

tankstation aan de Mahonylaan op feestelijke wijze heropend. De locatie is nu officieel onderdeel

van het World Class Retail Network van GOw2 en staat symbool voor modernisering,

klantgerichtheid en maatschappelijke betrokkenheid.

Volgens Staatsolie-directeur Annand Jagesar vormt het station een strategische versterking van

de GOw2-infrastructuur. De herontwikkeling bestond uit het vervangen van verouderde

ondergrondse brandstoftanks, het ophogen van het terrein om wateroverlast te voorkomen, en de

bouw van een moderne winkelruimte. Klanten kunnen 24 uur per dag terecht bij vier selfservice-

pompen met in totaal acht tappunten.

Tijdens de openingsceremonie op woensdag 26 juni spraken onder meer GOw2-retailer Rezah

Amirkhan, Staatsolie-directeur Downstream & Power Eddy Fränkel, en Annand Jagesar zelf.

Laatstgenoemde benadrukte dat het station volledig op selfservice draait. “Uit de testfase bleek

dat 70 tot 80 procent van de klanten deze methode als gebruiksvriendelijk en efficiënt ervaart.

Dat leidt tot snellere doorstroming en minder afhankelijkheid van personeel,” aldus Jagesar.

De civieltechnische aanpassingen, waaronder verbeterde riolering en terreinversteviging, dragen

niet alleen bij aan de functionaliteit van het station, maar ook aan de leefomgeving van de buurt.

De totale investering in het project bedroeg 1,8 miljoen Amerikaanse dollar.

GOw2 heeft plannen om dit vernieuwingsmodel landelijk uit te rollen. Momenteel wordt

gewerkt aan de modernisering van de vestigingen in Tourtonne en aan de Derde Rijweg. In het

district Saramacca is daarnaast gestart met de bouw van het eerste servicestation buiten

Paramaribo. Per locatie zal worden bepaald of selfservice of traditionele bediening het meest

geschikt is voor de lokale gemeenschap.

Tijdens de openingsplechtigheid werd ook maatschappelijk verantwoord ondernemen

onderstreept. Lokale instellingen zoals Wisma Karijawatie, Siswa Tama en de O.S. Maretraite

kregen symbolische donaties. “Waar we ook opereren, willen we tastbare waarde creëren – voor

de klant, de gemeenschap en het land,” verklaarde Jagesar.