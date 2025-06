Explosie door gaslek zet woonhuis in lichterlaaie aan Lim A Postraat

Een woonhuis op het terrein van het voormalige ministerie van Financiën aan de Lim A Postraat

is eergisteren in de vooravond volledig in vlammen opgegaan. Dankzij het snelle en doortastende

optreden van de brandweer kon erger worden voorkomen en bleef het leegstaande

overheidsgebouw gespaard.

Volgens eerste verklaringen bevond zich op het moment van de brand ten minste één persoon in

het huis. Een vrouwelijke bewoner, die op dat moment buiten aan het koken was, verklaarde dat

zij plotseling een harde knal hoorde. Kort daarop werd het huis getroffen door felle vlammen,

gevolgd door dikke rookwolken die tot ver in het centrum van Paramaribo zichtbaar waren.

Een alerte beveiliger van de Centrale Bank van Suriname, gevestigd tegenover het pand,

schakelde direct de hulpdiensten in. De brandweer kreeg de melding rond 18.00 uur en was snel

ter plaatse. Ondanks hun kordate optreden kon niet worden voorkomen dat het woonhuis

volledig afbrandde.

Uit voorlopig onderzoek blijkt dat de brand is ontstaan door een explosie van een gascilinder,

waarvan de regelaar niet correct was aangesloten. De autoriteiten doen verder onderzoek naar de

precieze toedracht van het incident.