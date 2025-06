Werkgroep pleit voor Nationaal Armoede Instituut: structurele aanpak armoede cruciaal

Het opzetten van een Nationaal Armoede Instituut is noodzakelijk om strategische en technische activiteiten rond armoedebestrijding om te zetten in een formele, duurzame structuur. Dat concludeert de Multidisciplinaire Werkgroep Armoedegrensbepaling in haar tussentijds verslag, dat dinsdag is overhandigd aan minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AW&J). Ook onderdirecteur Arbeidsmarkt, Naomi Esajas-Friperson, ontving een exemplaar van het document.

De werkgroep staat onder leiding van Rosita Woodly-Sobhie en werkt aan een strategische positionering van het armoedebeleid in Suriname. Het beoogde instituut zou, naast beleidsontwikkeling, ook verantwoordelijk zijn voor toezicht en monitoring van de nationale sociale agenda.

Olie- en gasontwikkeling kan ongelijkheid vergroten

In het verslag wordt benadrukt dat het armoedevraagstuk structurele en permanente aandacht vereist, zeker nu de ontwikkeling van de olie- en gasindustrie mogelijk kan leiden tot toenemende ongelijkheid en armoede in de samenleving.

Om een actueel inzicht te verkrijgen in de armoedegrenzen, zijn de resultaten van Census-9 (2025) noodzakelijk. In afwachting daarop heeft de werkgroep in samenwerking met de Wereldbank voorlopige armoede-analyses uitgevoerd, gebaseerd op data uit de Suriname Survey on Living Conditions (SSLC2022).

Onafhankelijke en wetenschappelijke benadering noodzakelijk

Minister Mac Andrew heeft eerder aangegeven dat de vaststelling van de armoedegrens op een wetenschappelijke en onafhankelijke manier moet plaatsvinden, om zo het draagvlak en de impact op de samenleving te vergroten.

Zowel Mac Andrew als Woodly-Sobhie pleiten voor brede maatschappelijke discussies over het armoedebeleid. Daarbij moet niet alleen worden gekeken naar het minimumloon en de armoedegrens, maar uiteindelijk ook naar de vaststelling van een leefbaar loon.

De bestrijding van armoede vereist volgens beide functionarissen een gecoördineerde aanpak met betrokkenheid van overheid, bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld. Alleen via samenwerking kan het armoedeprobleem in Suriname effectief en duurzaam worden aangepakt, stelt de Communicatie Unit van AW&J.