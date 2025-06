Jennifer Simons sluit onderhandelingstijdperk af: “We gaan nu bouwen aan verandering”

Met de derde ondertekening van het regeerakkoord woensdagmiddag door alle zes coalitiepartijen, is de vorming van de nieuwe regering onder leiding van de Nationale Democratische Partij (NDP) definitief. Volgens partijvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons, beoogd president van Suriname, zijn de onderhandelingsdeuren nu gesloten. “Geen onderhandelingen meer. We houden het hierbij en richten ons op de beëdiging en de verkiezingen in De Nationale Assemblee,” verklaarde Simons tegenover de pers.

Duidelijke koers en gezamenlijke visie

Simons gaf aan dat het opstellen van het regeerakkoord soepel is verlopen, met een gedeeld besef van verantwoordelijkheid onder de coalitiepartners. “Wij van de NDP zijn sociaaldemocraten. De PL, de NPS en zelfs de ABOP zijn sterk gericht op de gemeenschap. We hebben misschien hier en daar meningsverschillen, maar het zijn allemaal partijen met bestuurservaring – op A-20 na.”

Zij benadrukte dat de coalitie zich heeft voorgenomen om vooral te investeren in een evenwichtig fiscaal beleid, terwijl er tegelijk gewerkt wordt aan ontwikkeling in andere sectoren. “We gaan werken met speciale units, waarvan sommige wettelijk verankerd zullen worden. Er moeten mensen zijn die zich dag en nacht inzetten voor cruciale dossiers,” aldus Simons.

Geen ‘grote schoonmaak’, maar daadkrachtige inzet

Simons stelt geen radicale veranderingen in het ambtenarenapparaat voor: “Ik ga niet met de bezem door de overheidsdiensten. Als mensen hun werk goed doen, is er geen reden om ze te vervangen.” Wel benadrukt ze de noodzaak van toewijding en samenwerking: “Ik zoek geen heiligen – die wonen in de hemel. Ik zoek mensen die zich willen inzetten voor verandering. Fouten zijn onvermijdelijk, zelfs binnen gezinnen. Het gaat om de bereidheid om samen te werken.”

Vooruitkijken naar 50 jaar onafhankelijkheid

Volgens Simons staat Suriname op een cruciaal kruispunt, met het 50-jarig jubileum van de onafhankelijkheid in zicht. “We staan voor een historische kans. Er kunnen bijzondere inkomsten gegenereerd worden, maar het beheer daarvan moet zorgvuldig gebeuren. Anders profiteert slechts een klein deel van de bevolking.”

Ze roept op tot nationale samenwerking, inclusief de private sector en het maatschappelijk middenveld: “De toekomst ligt niet alleen in handen van de coalitie en het parlement. Iedereen moet bijdragen.”

Realistische kijk op economische uitdagingen

Simons erkent dat de komende drie jaar zwaar zullen zijn voor de economie en samenleving. Ze voert gesprekken met internationale investeerders en schuldeisers om de hoge schuldenlast aan te pakken. “Lukt dat niet, dan moeten we naar onze eigen inkomsten kijken. Daarom heb ik geen loze beloften gedaan – behalve dat elk kind moet kunnen eten en naar school moet gaan. Dat is de basis voor de toekomst van ons land.”

Tegelijkertijd stelt ze dat de samenleving niet opnieuw het slachtoffer mag worden van een IMF-programma. Volgens haar worden gesprekken gevoerd met het Internationaal Monetair Fonds, maar met een duidelijke focus op bescherming van de bevolking.